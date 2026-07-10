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ZARADI SPOLA NI DOBILA PRILOŽNOSTI

Težak dan za Bezosa, umrla je njegova sopotnica v vesolje

V 60. letih je uspešno opravila zahtevna testiranja za astronavtke, a zaradi spola ni dobila priložnosti. Leta 2021 je vendarle poletela v vesolje.
Wally Funk FOTO: Joe Skipper Reuters
Wally Funk FOTO: Joe Skipper Reuters
STA, A. G.
 10. 7. 2026 | 12:08
2:00
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V sredo je umrla Američanka Wally Funk, najstarejša ženska, ki je kadarkoli potovala v vesolje, s tem ko je pri 82 letih poletela v vesolje skupaj z ameriškim milijarderjem Jeffom Bezosom, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Stara je bila 87 let. Funk je v 60. letih prejšnjega stoletja zaključila program usposabljanja za ženske, ki so želele poleteti v vesolje pri ameriški vesoljski agenciji Nasa. Od 13 kandidatk, ki so bile podvržene isti strogi seriji fizičnih in psiholoških testov kot sedem moških, izbranih za prvotni program Mercury pri Nasi, je bila uvrščena med najboljše kandidate programa, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Kljub temu, da je na več testih prekosila številne moške kolege, za misijo prve generacije astronavtov Nase po navedbah Hine ni bila izbrana, saj je bila ženska skupina Mercury 13 izključena zaradi spola. S poletom v vesolje leta 2021 na krovu vesoljske ladje New Shepard podjetja Blue Origin pa je kot najstarejša ženska v vesolju postala Guinnessova svetovna rekorderka.

Funk je bila prva ženska, imenovana na mesto inšpektorice za varnost v letalstvu pri ameriškem Nacionalnem odboru za varnost v prometu, ter prva inštruktorica pri Zvezni upravi za letalstvo. Umrla je na svojem domu v mestu Grapevine v ameriški zvezni državi Teksas zaradi naravnih vzrokov in »obkrožena z ljudmi, ki so jo imeli radi«, je po navedbah dpa dejala mestna tiskovna predstavnica Mona Quintanilla.

»Globoko nas je prizadela smrt Wally Funk,« pa so v objavi na omrežju X zapisali v podjetju Bezosa Blue Origin. »Bili smo počaščeni, da smo bili del njene poti,« so še dejali.

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