Težave za Volkswagen zaradi manjšega povpraševanja

Nemški proizvajalec avtomobilov Volkswagen je zaradi šibkega povpraševanja za en teden ustavil proizvodnjo v tovarnah v mestih Zwickau in Dresden, poročajo nemški mediji. Proizvodnjo bodo začasno ustavili oziroma omejili tudi v nekaterih drugih tovarnah. V prihodnjih tednih bo v nekaterih obratih to privedlo do odpovedi izmen.

Odločitev o enotedenski ustavitvi proizvodnje je bila sprejeta tudi v tovarni v mestu Osnabrück. Tam bodo do konca leta predvidoma vsaj enkrat na teden ustavili proizvodnjo. Po poročanju časnika Frankfurter Allgemeine bi lahko proizvodnjo začasno ustavili tudi v obratu v mestu Emden. Vodstvo Volkswagna o tej možnosti še razpravlja s svetom delavcev, odločitev pa bi lahko sprejeli prihodnji teden.

Glavni razlog za omejitve proizvodnje je šibko povpraševanje po električnih avtomobilih, ki jih izdelujejo v tovarnah v mestih Zwickau in Emden. Osnabrück pa se sooča s slabo prodajo kabrioletov. Po drugi strani bo delo v Wolfsburgu, kjer je tudi sedež koncerna, še naprej potekalo z dodatnimi izmenami skoraj vsak konec tedna. Razlog za to je veliko povpraševanje po modelih golf, tiguan in tayron z motorji na notranje zgorevanje.