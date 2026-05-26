Težko pričakovana zgodba ene največjih tragedij

Ljubitelji sodobne književnosti že nestrpno odštevajo dneve do izida knjige Land, novega romana ene najuspešnejših in najbolj cenjenih britansko-irskih pisateljic današnjega časa, Maggie O'Farrell. Avtorica uspešnice Hamnet, po kateri so posneli istoimenski film, se vrača z zgodbo, ki obljublja močno čustveno izkušnjo, zgodovinsko širino in aktualna družbena vprašanja. Filmska priredba romana Hamnet ji je prinesla bafto in zlati globus za scenarij in svetovno slavo. Novo knjižno delo se dogaja na Irskem sredi 19. stoletja. V središču zgodbe je kartograf, ki za britansko vojsko popisuje irsko zemljo v času po veliki lakoti, eni največjih tragedij v irski zgodovini. Pisateljica je želela z zgodbo o eni vasi prikazati usodo celotnega naroda – njegove izgube, izseljevanje, boj za preživetje in vprašanja identitete.

Navdih za roman je našla v lastni družinski zgodovini. Med raziskavo je odkrila, da je njen praprapraded v 40. letih 19. stoletja sodeloval pri izdelavi zemljevidov Irske. Ta podatek je bil povod za dolgo raziskovanje, ki je preraslo v njen najbolj politični roman doslej. V knjigi obravnava teme kolonializma, lakote, izseljevanja ter odnosa med Irsko in Veliko Britanijo. Pisateljica ustvarja v svetlem steklenem studiu na vrtu svoje hiše v Edinburgu. Pri pisanju še vedno prisega na nalivno pero, ideje si zapisuje v zvezek. Njene najzvestejše spremljevalke so tri mačke, občasno pa ji dela družbo tudi posvojena želva. Čeprav je bilo prodanih več kot osem milijonov njenih knjig in so prevedene v 44 jezikov, priznava, da jo še vedno pogosto obišče ustvarjalna negotovost. Roman Land sodi med najbolj pričakovane knjižne izide leta. Med bralci bo čez nekaj dni.