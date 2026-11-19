Tragična smrt 32-letnega Kristiana Josipa Periša še vedno odmeva. In ljudje širom Hrvaške še vedno žalujejo za mladim življenjem, ki se je končalo tako grozljivo in tako po nepotrebnem. Na nedavnem koncertu v Frankfurtu se mu je poklonil tudi Marko Perković Thompson, ki je pokojnemu Kristianu posvetil pesem z naslovom Samo je ljubav tajna dvaju svjetova. Prav to pesem je Periš namreč pred tremi leti zapel pred televizijskim občinstvom v glasbeni oddaji Superstar, ki so jo predvajali na hrvaškem RTL.

Thompson je na družabnih omrežjih delil odlomek s koncerta, med katerim je spomnil na mladeniča, ki je umrl v zagrebški bolnišnici Jankomir. Ob videoposnetku je objavil tudi sporočilo, ki ga je nekoč izrekel Kristian, zdaj pa je dobilo še posebej čustven pomen: »Če lahko, moraš za tiste, ki ne morejo.« Thompson se je od Periša poslovil tudi z besedami: »Naj počiva v miru božjem.«

Periš je umrl 21. oktobra v psihiatrični kliniki Sveti Ivan v Zagrebu, kamor so ga sprejeli zaradi hude duševne stiske. Preiskovalci sumijo, da so zdravstveni tehniki, da bi ga obvladali uporabili čezmerno silo, kar so sicer razkrili tudi posnetki nadzornih kamer. Obdukcija je pokazala, da je Kristian utrpel številne poškodbe, med drugim zlomljena rebra, podplutbe in odrgnine. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja umora so najprej priprli štiri zdravstvene tehnike, 16. novembra pa so hrvaški policisti prijeli še štiri zaposlene. Po razkritju nepravilnosti je odstopila tudi direktorica klinike Majda Grah.