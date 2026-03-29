Tigrica že nagaja mamici in navdušuje obiskovalce

V živalskem vrtu v nemški prestolnici, ki si že desetletja prizadeva za ohranjanje populacije ene najredkejših vrst velikih mačk na svetu, so se nedavno razveselili sumatrske tigrice Lilly, ki so jo te dni predstavili neučakani javnosti. Samičko je skotila tigrica Mayang, ki je v letih 2022 in 2024 postala mamica dveh parov mladičev, Lilly je tako peta po vrsti. Ime so, kot običajno, izbrali z javnim natečajem, med več kot 1000 predlogi je bila Lilly menda najpogosteje omenjena. Tudi preostali dve samički, ki sta se skotili predlani, imata ime na črko L, Louise in Lotte, medtem ko je starejšima bratcema ime Ede in Kuno. Lilly se trenutno še zadržuje v toplem brlogu, najraje je tik ob mamici, saj temperature še niso primerne za gibanje na prostem, občasno pa obišče tudi notranjo ogrado, kjer je ustvarjeno okolje deževnega gozda Sumatre. Tako mama kot samička, ki je vselej igrivo razpoložena, se počutita dobro.

5 MLADIČEV je že skotila Mayang.

Kot je pojasnil direktor Tierparka Berlin Andreas Knieriem, pa so nedavno žal morali uspavati Lillyjinega očeta Jaeja Jaeja, zanj so bile namreč usodne težave z delovanjem ledvic. A za Lilly bo poskrbljeno, mirijo oskrbniki, saj so za vzgojo mladičev odgovorne le tigrice. Sumatrski tigri se sicer uvrščajo med najbolj ogrožene vrste velikih mačk. Živijo na indonezijskem otoku Sumatra, v naravi pa jih je zgolj še med 400 in 600. Vzrejni programi so zanje tako izrednega pomena, v berlinskem živalskem vrtu, ki deluje že od leta 1844, pa se lahko pohvalijo s številnimi uspešnimi prizadevanji za ohranitev ogroženih vrst.