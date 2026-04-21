Tim Cook po 15 letih zapušča vrh Appla: znano, kdo ga bo nasledil

Tim Cook, tehnološki strateg, ki je Apple v obdobju po Stevu Jobsu popeljal do vrednosti 4 bilijone (ang. trillion) dolarjev, se po poldrugem desetletju poslavlja z mesta glavnega izvršnega direktorja. Septembra bo vodenje podjetja prevzel John Ternus, 51-letni veteran, ki je pri Applu zaposlen že 25 let in trenutno opravlja funkcijo podpredsednika za strojno inženirstvo.

Cook, ki se je podjetju pridružil leta 1998, je v uradni izjavi poudaril, da mu je bilo vodenje kalifornijskega giganta v največjo čast: »Vodenje tako izjemnega podjetja je bil največji privilegij v mojem življenju. Apple ljubim z vsem bitjem in hvaležen sem za priložnost, da sem lahko delal z ekipo tako genialnih, inovativnih in predanih ljudi.« 65-letni Cook bo čez poletje še ostal na položaju in nadzoroval prenos pooblastil, nato pa bo zasedel mesto izvršnega predsednika upravnega odbora. Tam se bo posvetil predvsem komunikaciji z oblikovalci politik na svetovni ravni.

Kdo je John Ternus?

John Ternus je svojo pot pri Applu začel leta 2001 v ekipi za oblikovanje izdelkov. Skozi leta je bil vpet v razvoj skoraj vseh ključnih naprav – od prvih zunanjih zaslonov za Mace do očal Vision Pro. Leta 2013 je postal podpredsednik za strojno inženirstvo, leta 2021 pa se je pridružil najožjemu vodstvu podjetja. Njegov največji dosežek je bil zgodovinski prehod računalnikov Mac z Intelovih procesorjev na Applove lastne čipe serije M. Ternus ob prevzemu nove vloge pravi: »Neizmerno sem hvaležen za to priložnost. Skoraj celotno kariero sem preživel pri Applu, imel sem srečo, da sem se učil pod Stevom Jobsom in dozorel pod mentorstvom Tima Cooka. Apple je spremenil način, kako komuniciramo s svetom in drug z drugim, in to poslanstvo bom nadaljeval.«

Nasledil ga bo John Ternus. FOTO: Handout Afp

Od dvomov do rekordnih dobičkov

Ko je Cook leta 2011 nasledil Jobsa, je imela javnost več dvomov kot pozitivnih pričakovanj. Vendar pa so številke po 15 letih jasne:

Tržna vrednost podjetja je zrasla s 350 milijard na 4 bilijone dolarjev.

Letni prihodki so se skoraj početverili (na 416 milijard dolarjev).

Število aktivnih naprav po svetu je preseglo 2,5 milijarde.

Cook Appla ni le ohranil pri življenju, temveč ga je preobrazil v stabilen globalni poslovni sistem. Pod njegovim vodstvom so nastale nove kategorije izdelkov, kot so Apple Watch in AirPods, ki danes kraljujejo na trgu. Hkrati je podjetje preusmeril v storitve in v ospredje postavil vrednote, kot so zasebnost uporabnikov, varovanje okolja in vključenost.

Brezžične slušalke airpods so sprva sprožile plaz kritik, nato pa so jih vsi posnemali. FOTO: Reuters FOTO: Beck Diefenbach Reuters

Bitka za umetno inteligenco

Menjava vodstva prihaja v prelomnem trenutku. Apple je nedavno izgubil naziv najvrednejšega podjetja na svetu, ki ga je prehitel proizvajalec čipov Nvidia. Vlagatelje skrbi, da je Apple v tekmi za generativno umetno inteligenco (AI) zaspal in postal preveč konservativen.

Analitiki ocenjujejo, da bo Ternusov največji izziv prav integracija umetne inteligence v iPhone. Medtem ko konkurenti, kot so OpenAI, Google in Microsoft, narekujejo tempo, Apple ostaja previden. Ternus na te očitke odgovarja: »Na umetno inteligenco ne gledam kot na razpotje, temveč kot na začetek dolge poti. To ni sprint, ampak maraton. V inteligenco bomo vlagali desetletja.«

Pošiljajo jaen signal

Apple pod Cookom je postal »najmočnejši Apple«, a morda ne »Apple naslednje generacije«. Podjetje je optimizirano do skrajnosti, kar otežuje resnično prelomne inovacije. Imenovanje Ternusa, ki je po duši inženir, pošilja jasen signal: Apple se želi vrniti h koreninam, kjer razvoj vodita izdelek in tehnološki preboj, ne le operativna odličnost, pišejo tuji mediji. Če je Jobs prinesel revolucijo, Cook pa red in stabilnost, bo moral Ternus najti pot v negotovi prihodnosti.