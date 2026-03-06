Tisoči kurdskih borcev ob meji z Iranom

Amerika in Izrael, ki sta pred dnevi napadla Iran, nameravata po podatkih CNN v vojno vključiti tudi kurdske borce, ki pa jih je ameriški predsednik Donald Trump že dvakrat pustil na cedilu – tako v Iraku kot v Siriji. Američani naj bi zagotovili zračno podporo za prodor iranskih kurdskih borcev na severozahodu Irana. Sedež imajo v gorski provinci Kurdistan in dolgo zgodovino oboroženega odpora proti Islamski republiki in pred tem še proti monarhiji. Menda naj bi pet iranskih kurdskih disidentskih skupin, ki imajo sedež v Iraku, ustanovilo Koalicijo političnih sil iranskega Kurdistana za boj proti iranskemu režimu. Te frakcije imajo na tisoče borcev, nameščenih vzdolž iransko-iraške meje, ki naj bi bili pripravljeni za boj.

To je pot do državljanske vojne, ki se lahko nadaljuje v nedogled.

Ameriški in izraelski uradniki so povedali, da iranske kurdske milice podpirata CIA in izraelska obveščevalna služba Mossad. Američani pravijo, da bi kurdske skupine lahko pomagale ustvariti kaos v severozahodnem delu Irana in bi obremenile iransko vojsko, saj morali vojake porazdeliti na več front. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je v torek v kongresu dejal: »Kurdov ne oborožujemo. Ampak pri Izraelcih nikoli ne veš.« Britanski novinar David Patrikarakos pa opozarja, da bi oboroževanje kurdskih upornikov kot nadomestilo za ameriške čete na terenu v Iranu lahko sprožilo katastrofalno državljansko vojno, ki bo destabilizirala državo še leta: »Razkol Irana po etničnih linijah je zadnja stvar, ki si jo kdo želi. To je pot do državljanske vojne, ki se lahko nadaljuje v nedogled.«