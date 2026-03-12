To je bivši reper, ki je novi premier, izbrala ga je generacija Z (FOTO in VIDEO)

Nepal je od septembra lani vodila začasna vlada, potem ko so vlado in njenega predsednika KP Sharma Olija odnesli protesti, ki so jih vodili pripadniki generacije Z. Več tisoč mladih Nepalcev je na ulicah zahtevalo dostopnejša delovna mesta, odgovornost oblasti in konec korupcije.

Oblasti so skušale nasilno zatreti proteste, pri čemer je umrlo 77 ljudi, zaznamovali pa so jih tudi nemiri, v katerih so protestniki poškodovali več vladnih poslopij.

Demonstracije so pokazale globoko nezadovoljstvo mladih zaradi kronične politične nestabilnosti, sistemske korupcije in stagnacije gospodarstva, zaradi česar je vsako leto več sto tisoč mladih prisiljenih poiskati delo v tujini.

Novi nepalski premier postaja nekdanji reper

Balendra Shah – nekdanji reper, znan po pesmih proti političnemu establišmentu, postaja novi predsednik vlade. V središču te politične spremembe je generacija Z. Pred vstopom v politiko je bil Shah znan kot Balen – reper, katerega pesmi so odkrito kritizirale korupcijo in politično elito. Prav ta ugled zunanjega opazovalca ga je spremenil v glas mladih, ki so leta in leta čutili, da jih tradicionalna politika ne zastopa. »Sem človek, usmerjen v delovanje. Če mi zaupate delo, ga bom opravil. Mi boste dovolili, da delam za vas? Tako kot so mi prebivalci metropolitanskega mesta Katmandu zaupali nalogo, da delam, ali boste tudi vi zaupali v moje delo?« je vprašal Shah.

Balendra Shah, znan kot Balen, se je uveljavil kot obraz nove generacije, ki poziva k odmiku od tradicionalne politike. Na volitve pa se je podal kot glavni izzivalec desetletja vladajoče politične elite, ki jo predstavlja nekdanji premier KP Sharma Oli.

Leta 2022 je pretresel politično prizorišče, ko je kot neodvisni kandidat zmagal na volitvah za župana Katmanduja. Postal je še bolj priljubljen po lanskih protestih v Nepalu. Ti so izbruhnili, ko je vlada poskušala omejiti družbena omrežja in zaradi dolgotrajnega nezadovoljstva zaradi korupcije.

Protesti so razgalili izjemno nezadovoljstvo s staro politiko in mobilizirali mlade volivce. In prav Balen je bil oseba, ki je to spremembo najbolje poosebljala.