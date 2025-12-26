To je druga največja loterijska nagrada v zgodovini, ne boste verjeli, kolikšen je znesek

Zmagovalni listič ameriške loterije Powerball z glavnim dobitkom 1,8 milijarde dolarjev so prodali v zvezni državi Arkansas, je danes sporočila loterija, potem ko so v sredo pozno zvečer izžrebali zmagovalne številke. Gre za drugo največjo loterijsko nagrado v zgodovini ZDA, poročajo tamkajšnji mediji.

Prodaja loterijskih lističev je višino glavnega dobitka z 1,6 milijarde na 1,8 milijarde dolarjev (nekaj več kot 1,5 milijarde evrov) povečala po ponedeljkovem žrebanju, ki ni prineslo zmagovalca. Verjetnost za osvojitev dobitka je bila takrat ena proti 292,2 milijona.

Zmagovalni listek igre Powerball, pri kateri je treba zadeti pet številk in ključno šesto številko powerball, so drugič v zgodovini prodali v Arkansasu. Prvič se je to zgodilo leta 2010.

Dobitnik se lahko odloči za takojšnje izplačilo denarja, ko mu bo po plačilu davkov in drugih pristojbin ostalo "le" okoli 834 milijonov dolarjev, ali pa za redna izplačila v obdobju 30 let, po koncu katerega bo bogatejši za skoraj celotni znesek.