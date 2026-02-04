To je eden največjih mladičev na svetu, ne boste verjeli, koliko meri

V safari parku v West Midlands v Bewdleyju v Worcestershiru v Angliji se je skotil eden največjih mladičev na svetu – mladič severne žirafe. Takoj po rojstvu je meril skoraj dva metra. To je že peti mladič, ki se je skotil 14-letni Aruši. Breja je bila 15 mesecev. Severne žirafe so zaradi izgube habitata, krivolova in podnebnih sprememb ogrožena vrsta. Vsak novi mladič je zato velika korist za vrsto. Mladiček živi v ogradi skupaj z materjo, očetom Rufusom ter polsestrami in brati. »Ekipa je navdušena nad varnim prihodom novega žirafjega matere Aruše,« je povedala glavna skrbnica parkljarjev Lisa Watkins, ki je razložila, da so brejo žirafo skrbno spremljali s kamerami, da ne bi zamudili kotitve. Glede na to, da je to že peti Arušin mladič, posebnih težav niso pričakovali in jih na srečo tudi ni bilo. Aruši gre materinska vloga menda odlično od kopit.

Ime še ni znano, se bo pa začelo na O.

Za zdaj si mladička in mame obiskovalci ne smejo ogledovati, saj potrebujeta mir, v živalskem vrtu pa zagotavljajo, da ju bo mogoče videti takoj, ko bosta pripravljena. »Še vedno je zgodaj in glede na trenutno vreme tako mama kot mladič preživljata čas v topli hiši, da se povežeta,« pojasnjuje Watkinsova. Severne žirafe so uvrščene med ranljive vrste, ki so na robu izumrtja. Tja so jih pahnili izguba habitata, krivolov in podnebne spremembe. Ker so zelo redke, je vsaka skotitev mlade žirafe velik dogodek. Mali žirafek bo imel družbo skoraj vrstnika. Ima namreč le tri mesece starejšo polsestrico Namaro, ki se je skotila oktobra lani. Imata istega očeta, 15-letnega Rufusa. Novi mladiček ima tudi več starejših sorojencev, vključno z bratoma Kingsleyjem in Mtembeijem ter polsestrama Emali in Kris. Žirafek še nima imena. Se bo pa začelo s črko O, ki bo prva črka v imenih vseh živali, rojenih v parku letos.