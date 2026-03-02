  • Delo d.o.o.
JEDRSKO ODVRAČANJE

To je edina jedrska sila v EU! Zdaj napovedala povečanje števila jedrskih bojnih glav

Do leta 2036 je napovedal tudi izgradnjo nove jedrske podmornice, kakršne ima Francija trenutno štiri.
STA, N. P.
Francoski predsednik Emmanuel Macron je danes v okviru predstavitve možnosti za zaščito evropskega kontinenta s pomočjo jedrskega odvračanja napovedal, da bo Francija povečala število svojih jedrskih bojnih glav. »Če hočeš biti svoboden, se te morajo bati,« je med drugim dejal predsednik države, ki ima znotraj EU edina jedrsko orožje. »Potrebne so izboljšave našega arzenala,« je Macron po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal v oporišču jedrskih podmornic Ile Longue. »Zato sem naročil povečanje števila jedrskih bojnih glav v našem arzenalu,« je dodal in pojasnil, da ostalih podrobnosti o tem ne bo razkrival. Do leta 2036 je napovedal tudi izgradnjo nove jedrske podmornice, kakršne ima Francija trenutno štiri.

Francija ima sicer za Rusijo, ZDA in Kitajsko četrti največji jedrski arzenal na svetu, ki naj bi po ocenah vseboval okoli 290 bojnih glav. Rusija in ZDA jih imata sicer po več tisoč. Od izstopa Velike Britanije iz EU je Francija tudi edina jedrska sila med članicami unije. Macron je dejal, da v svetu vidi vse večjo jedrsko grožnjo, in se čuti dolžnega zagotoviti Franciji, da odvračanje ostane verodostojno. S tem namenom je večji jedrski arzenal po njegovem prepričanju nujen, ne predstavlja pa to, kot je zagotovil, vstopa v tekmo jedrskega oboroževanja. Po njegovih besedah je osem držav pristalo na sodelovanje v shemi jedrskega odvračanja, ki jo je predlagala Francija. Gre za Nemčijo, Veliko Britanijo, Poljsko, Nizozemsko, Belgijo, Grčijo, Švedsko in Dansko.

Te države bi lahko gostile francoske »strateške zračne sile«, ki bi bile tako razpršene po vsej evropski celini, je dejal Macron. Omenil je še možnost sodelovanja sil zavezniških držav v vojaških vajah, ki bi vključevale jedrske dejavnosti. Poljski premier Donald Tusk je na omrežju X zapisal, da se Varšava pogaja s Parizom in drugimi zaveznicami o »naprednem jedrskem odvračanju«. »Skupaj z našimi prijatelji se oborožujemo, da se nas naši sovražniki nikoli ne bodo upali napasti,« je dodal. Obenem bo Francija po besedah Macrona z Nemčijo in Veliko Britanijo sodelovala tudi pri razvoju raket dolgega dosega, še piše AFP.

Francija in Nemčija sta medtem v skupni izjavi sporočili, da sta ustanovili »jedrsko usmerjevalno skupino« in pojasnili, da bo ta »dopolnila in ne nadomestila jedrsko odvračanje Nata«. »Francija in Nemčija sta se dogovorili, da bosta letos sprejeli prve konkretne ukrepe, vključno z nemško konvencionalno udeležbo v francoskih jedrskih vajah in skupnimi obiski strateških lokacij ter razvojem konvencionalnih zmogljivosti z evropskimi partnerji,« sta dodali.

