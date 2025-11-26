V objavi, ki se je razširila po vsem Balkanu, se je nezadovoljna stranka pritožila nad mizarskimi deli na stopnicah, za katere je plačala 1600 evrov. Tako je Vesna vsem pokazala lesene stopnice, ki so strme in neenakomerno obdelane, poleg tega pa se pritožuje nad množico drugih pomankljivosti.

Velik odziv na posnetek

»Na žalost je danes prava redkost najti dobrega in poštenega mojstra. Sama sem jih imela nekaj. Vsak vse zna, od temeljev do strehe. Groza«, »Ime in priimek mojstra na vse družbene mreže, na vse mogoče strani, drugače ne gre. Če človek misli, da je to super, naj si odnese domov, tebi pa naj naredi, kot si želiš«, »To je groza!«, »Pokliči policijo, to je cirkus od dela«, so bili le nekateri izmed komentarjev na objavo.

Kaj lahko narediš, če nisi zadovoljen z delom obrtnika?

Najprej zahtevaj odpravo napak ali pa zahtevaj znižanje cene ali vračilo denarja. Pritoži se na Obrtno zbornico ali pa se obrni na Tržni inšpektorat ali Zvezo potrošnikov Slovenije. Preden pa greš v formalni spor, pošlji obrtniku uradni opomin z zadnjim rokom za rešitev zadeve. To je pogosto dovolj, da se odzove. Za dokazovanje pa je dobro imeti račune, ponudbe, pogodbo, dopisovanja, slike napak, pričanja ...