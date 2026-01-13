  • Delo d.o.o.
VSE BOLJ KRVAVO

To je Islamska republika Iran: črne vreče, trupla na dvorišču in obup (VIDEO)

To so grozljivi prizori, ki so prodrli skozi spletno blokado.
Moški in ženske med trupli iščejo pogrešane sorodnike. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X
Moški in ženske med trupli iščejo pogrešane sorodnike. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X
M. U.
 13. 1. 2026 | 09:18
 13. 1. 2026 | 11:11
1:38
A+A-

Po dveh tednih množičnih protestov in nemirov zaradi vedno večje gospodarske krize so iranske oblasti v ponedeljek Irance pozvale k udeležbi na provladnih shodih. Na trgu v prestolnici se je zbralo več tisoč ljudi z državnimi zastavami, medtem ko je internet v državi še vedno blokiran.

Moški in ženske med trupli iščejo pogrešane sorodnike

Na družbenih omrežjih pa se je vseeno pojavil srhljiv posnetek, na katerem je videti več deset, morda celo več sto vreč za trupla z ostanki ubitih iranskih protestnikov. Nekatera trupla so bila zavita v vreče, druga na nosilih. Moški in ženske se gibljejo med trupli in iščejo pogrešane sorodnike.

image_alt
Je sin strmoglavljenega iranskega šaha pripravljen na vrnitev? To sporoča Trumpu (VIDEO)

Kratek posnetek je bil po navedbah virov posnet v mrtvašnici forenzičnega centra Kahrizak južno od Teherana.

Po podatkih ene od ameriških organizacij za človekove pravice, je bilo do zdaj ubitih že 572 ljudi, od tega 503 protestnikov in 69 pripadnikov varnostnih sil. Odkar so protesti 28. decembra izbruhnili in se razširili po vsej državi, je bilo aretiranih 10.694 ljudi.

Nasilno zatiranje protestnikov je v zadnjih dneh obsodilo več držav, med njimi tudi Slovenija.

Iran sicer ni objavil uradnih podatkov o številu ubitih, za žrtve pa krivi ameriško vmešavanje ter, kot navaja, teroriste, ki jih podpirajo Izrael in ZDA.

protestiIrantruplosmrtne žrtve
11:48
Novice  |  Slovenija
ODLOČITEV ESČP

Razsodba, ki odmeva! Zaradi Branka Grimsa kot Goebbelsa mora Slovenija plačati

Slovenija mora Mladini plačati dobrih 15.000 evrov, ker je morala ta plačati odškodnino poslancu SDS Branku Grimsu, je razsodilo EČSP.
13. 1. 2026 | 11:48
11:45
Novice  |  Slovenija
VLADA NEGOTOVOST

Igrišče za golf pod okrilje mesta, trenutnega upravljavca ne zanima več

Aleš Babnik ga je pred 20 leti uredil na nekdanji deponiji. Pogodba se mu je zdaj iztekla, zato se umika.
Rok Tamše13. 1. 2026 | 11:45
11:42
Video
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Pantone je šokiral svet: barva leta 2026 ni barva – arhitektka razloži, zakaj je bela prava izbira

Pantone je za barvo leta 2026 izbral Cloud Dancer. Arhitektka Tjaša Justin razloži pomen izbora in kako toplo belo uporabiti v interierjih.
Nina Štajner13. 1. 2026 | 11:42
11:33
Bralci
NEVARNA ZIMA

Bralka opozarja: v Ljubljani nad pločnikom visijo ogromne ledene sveče

Pločnik ob večstanovanjskem bloku nasproti gimnazije je zaradi zimskih razmer lahko nevaren za mimoidoče.
Kaja Grozina13. 1. 2026 | 11:33
11:27
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Skrivnost popolne sarme brez mesa: leča, riž in pečica naredijo čudež

Brezčasno klasiko lahko kuhamo v paradižnikovi omaki ali pa sarme pečemo v pečici.
Alenka Kociper13. 1. 2026 | 11:27
11:20
Bulvar  |  Domači trači
DIVJA ČEŠNJA

Katarina Čas o vlogi za BBC: Prizori so bili zahtevni in hkrati katarzični

Nocoj na Televizijo Slovenija prihaja serija Divja češnja. Katarina Čas je presenečena, da je serija že pri nas.
13. 1. 2026 | 11:20

