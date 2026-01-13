Po dveh tednih množičnih protestov in nemirov zaradi vedno večje gospodarske krize so iranske oblasti v ponedeljek Irance pozvale k udeležbi na provladnih shodih. Na trgu v prestolnici se je zbralo več tisoč ljudi z državnimi zastavami, medtem ko je internet v državi še vedno blokiran.

Moški in ženske med trupli iščejo pogrešane sorodnike

Na družbenih omrežjih pa se je vseeno pojavil srhljiv posnetek, na katerem je videti več deset, morda celo več sto vreč za trupla z ostanki ubitih iranskih protestnikov. Nekatera trupla so bila zavita v vreče, druga na nosilih. Moški in ženske se gibljejo med trupli in iščejo pogrešane sorodnike.

Kratek posnetek je bil po navedbah virov posnet v mrtvašnici forenzičnega centra Kahrizak južno od Teherana.

Po podatkih ene od ameriških organizacij za človekove pravice, je bilo do zdaj ubitih že 572 ljudi, od tega 503 protestnikov in 69 pripadnikov varnostnih sil. Odkar so protesti 28. decembra izbruhnili in se razširili po vsej državi, je bilo aretiranih 10.694 ljudi.

Nasilno zatiranje protestnikov je v zadnjih dneh obsodilo več držav, med njimi tudi Slovenija.

Iran sicer ni objavil uradnih podatkov o številu ubitih, za žrtve pa krivi ameriško vmešavanje ter, kot navaja, teroriste, ki jih podpirajo Izrael in ZDA.