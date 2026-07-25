To je Michelinov chef, ki je gostom stregel sladice z mravljami: grozi mu leto dni zapora (FOTO)

Kuharji doma in po svetu nenehno raziskujejo, s katerimi izjemnimi sestavinami bi še lahko izpopolnili svoje jedi, mravlje pa na tem seznamu niso nič nenavadnega. Težava nastane, če jih, tako kot je to storil z Michelinovo zvezdico ovenčani avstralski kuhar Joseph Lidgerwood, v jedi dodajate v državah, kjer je to z zakonom prepovedano. Junak Netflixove serije Culinary Class Wars je mravlje za okraševanje sladic uporabil v svoji restavraciji Evett v trendovskem okrožju Gangnam v južnokorejski prestolnici Seul, zaradi česar mu zdaj grozi zaporna kazen do enega leta.

Tožnik je kuharja in restavracijo obtožil, da sta od leta 2021 uvozila in strankam postregla kar 49.000 mravelj. Poleg zaporne kazni zahtevajo tudi globo v višini 20 milijonov wonov (približno 12.000 evrov). V restavraciji so mravlje uporabljali kot preliv za privlačne sladice, fotografije pa so delili tudi na družbenih omrežjih. V restavraciji trdijo, da Lidgerwood ni vedel, da je uporaba mravelj, ki sladicam dodajo žlahtno kislino, v Južni Koreji prepovedana.

Takole so jih postregli. FOTO: Instagram

Južnokorejski zakoni o hrani dovoljujejo za prehrano le 10 vrst žuželk. Med njimi so kobilice in vrsta čričkov, mravelj pa na tem seznamu ni. Podjetja v Južni Koreji, ki želijo uporabljati nedovoljene žuželke, kot so mravlje, morajo najprej pridobiti začasno odobritev oblasti, česar pa po besedah ​​tožilstva restavraciji z Michelinovimi zvezdicami nista storili. Lastnik restavracije je priznal, da so stregli mravlje, vendar je dejal, da so jih uporabljali le v majhnem delu 15-hodnega menija restavracije in da so gostom povedali, da se lahko odločijo za dodatke brez mravelj in namesto tega uporabijo fermentirani kis in užitne cvetove.