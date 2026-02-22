To je mlada policistka (23), ki je umrla v eksploziji, ko je posredovala zaradi vloma (FOTO in VIDEO)

Rusija je davi izvedla nov obsežen napad na energetsko infrastrukturo v Ukrajini, so sporočile ukrajinske oblasti. Več eksplozij je odjeknilo tudi v Kijevu, pristaniškem mestu Odesa ob Črnem morju ter v osrednjem del države. Ukrajinsko prestolnico Kijev je davi pretreslo več eksplozij, oblasti pa so opozorile, da so ruske sile dva dni pred četrto obletnico ruske invazije izvedle napad z balističnimi raketami.

»Sovražnik napada prestolnico z balističnim orožjem,« je na Telegramu sporočil vodja vojaške uprave v Kijevu Timur Tkačenko in prebivalce pozval, naj ostanejo v zavetiščih. Župan Kijeva Vitalij Kličko pa je na Telegramu sporočil, da sta bila v napadu ranjena ženska in otrok.

Medtem so eksplozije pretresle tudi Lvov, mesto na zahodu Ukrajine, pri čemer je bilo ranjenih 15 oseb, umrla pa je ena policijska uslužbenka, so sporočile ukrajinske oblasti. »To je bil teroristični napad. Trenutno je 15 žrtev hospitaliziranih,« je povedal župan Lvova Andrij Sadovij.

Eksplozije so se zgodile v bližini zgodovinskega starega mestnega jedra Lvova in so razbile okna na tem območju.

Umrla je mlada policistka

»Po prvih ugotovitvah je umrla 23-letna policijska uslužbenka. Poškodovano je bilo policijsko patruljno vozilo in eno civilno vozilo,« je sporočilo Tožilstvo lvovske oblasti. Eksplozije so se zgodile potem, ko so policisti po prijavi prispeli na kraj dogodka, je pred tem sporočila policija.

Policija je posredovala zaradi prijave vloma v trgovino, ko je odjeknila prva eksplozija, druga pa se je zgodila, ko je na kraj prispela druga policijska patrulja, je dodalo tožilstvo.