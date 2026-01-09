  • Delo d.o.o.
PREHITELA NAS JE AVSTRIJA

To je najbolj varna država na svetu, Slovenije ni niti med prvimi desetimi

Upoštevali so stopnjo kriminala, dostopnost in kakovost zdravstva, tveganje za naravne nesreče in spoštovanje človekovih pravic.
B. K. P.
 9. 1. 2026 | 14:21
 9. 1. 2026 | 15:48
2:27
A+A-

Ob začetku novega leta mnogi že pogledujejo na koledarje in načrtujejo, kdaj in kam se bodo podali na kakšno daljše potovanje po Evropi ali svetu. Pri izbiri destinacije posamezniki upoštevajo različne kriterije – nekateri si želijo uživati v arhitekturi, muzejih in umetnosti, drugi v naravi, tretje privlačijo lokalna kulinarika, pa nočno življenje, ponudba aktivnosti –, vsi pa si želijo, da bi bili kraji in države, kamor potujejo, varni. Ustvarjalci spletne strani, ki za analiziranje različnih podatkov in parametrov uporabljajo napredna orodja, ki običajno sicer analizirajo in testirajo podatke na borzah, so tako ustvarili seznam desetih držav, v katere bo v letošnjem letu najvarneje potovati. Njihova orodja so seznam ustvarila na podlagi analize kar 20 različnih parametrov, ki prispevajo k varnosti države, med njimi so stopnja kriminala, dostopnost in kakovost zdravstva, tveganje za naravne nesreče in spoštovanje človekovih pravic.

Najbolje se je odrezala Islandija, ki je dobila skorajda popolno oceno. V tej državi skorajda ni kriminala, zdravstvo je v odlični kondiciji, visoko so se uvrstili tudi glede spoštovanja človekovih pravic in enakosti med spoloma. Nad Islandijo bodo seveda navdušeni tudi ljubitelji narave in aktivnosti na prostem, saj se lahko pohvali z neverjetno pokrajino, ki vsakemu obiskovalcu vzame dih. Na drugo mesto desetih najvarnejših držav na svetu za popotnike se je uvrstila Danska, ki je znana po izjemno kakovostnem življenju prebivalcev, Danci se redno uvrščajo tudi v sam vrh najsrečnejših ljudi na svetu. Visoko se je uvrstila zaradi spoštovanja človekovih pravic in enakosti med spoloma in nizke stopnje kriminala, nekoliko ji je oceno zbilo le zdravstvo. Na tretjem mestu se je znašla Irska, sledi ji Nova Zelandija, peta je Švica in šesta naša severna soseda Avstrija. Na sedmem mestu je pristala Finska, za njo Češka, ki ji sledita še Kanada in Nemčija. Slovenije med prvo deseterico ni, prav tako se razen daljne Nove Zelandije med prvih deset držav ni uvrstila nobena eksotična destinacija, ki bi jo izbrali ljubitelji palm, turkiznega morja in poležavanja na toplem soncu.

