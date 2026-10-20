To je najdražja četrt na svetu: eno stanovanje prodali za neverjetnih 550 milijonov dolarjev (VIDEO)

Stanovanja, vredna več sto milijonov dolarjev, razkošne vile, zasebne jahte in sosedje, med katerimi so nekateri najbogatejši ljudje na svetu. Tako je videti vsakdan v Mareterri, novi luksuzni četrti v Monaku, ki jo Forbes opisuje kot najdražjo četrt na svetu. Še posebej zanimivo je, da tega naselja pred nekaj leti sploh še ni bilo, saj so ga zgradili na zemljišču, pridobljenem z nasipavanjem morja.

Mareterra se razprostira na približno šestih hektarih ob obali Sredozemskega morja. Gradnja je trajala 11 let, projekt pa so končali decembra 2024. Stal je okoli 2,3 milijarde dolarjev. Čeprav so cene nepremičnin vrtoglave, so vseh 130 stanovanj in vil prodali še pred koncem gradnje.

Stanovanje prodali za 550 milijonov dolarjev

Kako ekskluzivna je Mareterra, najbolje kaže cena enega najdražjih tamkajšnjih stanovanj. Ukrajinski milijarder Rinat Ahmetov je kupil petnadstropno rezidenco z 21 prostori v luksuznem stolpu Le Renzo, za katero je odštel približno 550 milijonov dolarjev.

Po navedbah Forbesa gre za rekordno ceno pri prodaji stanovanjske nepremičnine. Ahmetov je zanjo plačal več kot 219.000 dolarjev za kvadratni meter, kar je precej več od povprečnih cen celo v Monaku, ki že leta velja za enega najdražjih nepremičninskih trgov na svetu.

Rinat Ahmetov je najbogatejši Ukrajinec, ki je milijarde ustvaril predvsem z jeklarstvom, rudarstvom in energetiko. Foto: Facebook

Tudi druga stanovanja niso bistveno dostopnejša. Posamezne nepremičnine v Mareterri oglašujejo po skoraj 140.000 dolarjev za kvadratni meter. Stanovanje v stavbi Le Renzo, veliko okoli 525 kvadratnih metrov, je bilo na primer naprodaj za 73 milijonov dolarjev.

Za tiste, ki nepremičnine ne želijo kupiti, obstaja tudi možnost najema, vendar mesečne najemnine za nekatera luksuzna stanovanja presegajo 130.000 dolarjev.

Med sosedi tudi Verstappen in Leclerc

Monako že desetletja velja za priljubljeno prebivališče bogatih podjetnikov, zvezdnikov in profesionalnih športnikov. Še posebej priljubljen je med vozniki formule 1, ki jim ustrezajo lokacija, varnost, podnebje in davčne ugodnosti. Po navedbah Forbesa naj bi bila med znanimi prebivalci Mareterre tudi dirkača formule 1 Max Verstappen in Charles Leclerc, ki naj bi živela na nasprotnih straneh luksuznega stolpa Le Renzo.

Med lastniki nepremičnin omenjajo tudi britanskega milijarderja Jima Ratcliffa, solastnika nogometnega kluba Manchester United in enega najbogatejših britanskih podjetnikov.

Monako je sicer dom najmanj 29 milijarderjev, njihovo skupno premoženje pa ocenjujejo na okoli 167 milijard dolarjev. Eden glavnih razlogov, zaradi katerih kneževina privablja toliko premožnih prebivalcev, je dejstvo, da večina rezidentov ne plačuje davka na osebni dohodek.

Max Verstappen. FOTO: Edgar Su Reuters

Luksuzna četrt, ki je nastala v morju

Mareterra je nastala kot odgovor na eno največjih težav Monaka, pomanjkanje prostora. Majhna kneževina med Francijo in Sredozemskim morjem skoraj nima več prostih zemljišč za novo gradnjo. Rešitev so našli v širitvi obale. Z nasipavanjem morja so ustvarili novo zemljišče, na katerem so zgradili luksuzne stanovanjske komplekse, vile, parke, sprehajališča in restavracije.

Ena najbolj prepoznavnih stavb je Le Renzo, 17-nadstropni stolp, ki ga je zasnoval znani italijanski arhitekt Renzo Piano. Stavba je oblikovana tako, da spominja na ladjo, stanovanja pa imajo velike steklene površine s pogledom na Sredozemsko morje.

Ob luksuznih rezidencah so urejena sprehajališča, zelene površine, ekskluzivne trgovine in restavracije. Med njimi je tudi 99 Sushi Bar, katerega lokacija v Abu Dabiju je bila nagrajena z Michelinovo zvezdico.

Tudi milijoni niso bili dovolj za nakup

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Pri nakupu nepremičnine v Mareterri ni odločal samo denar. Prvi kupci so morali opraviti osebni razgovor s predstavniki projekta, ki so odločali, kdo lahko postane lastnik stanovanja ali vile. Posredniki in osebni asistenti teh pogovorov niso smeli opraviti namesto potencialnih kupcev. Cilj je bil ustvariti izjemno ekskluzivno skupnost, celo po merilih Monaka.

Čeprav so vse nepremičnine prodali še pred koncem gradnje, so se nekatere že ponovno pojavile na trgu, in to po občutno višjih cenah. Po Forbesovih navedbah se posamezna stanovanja zdaj ponujajo po cenah, ki so približno 33 odstotkov višje od prvotnih.

Projekt, ki je prinesel milijarde

Mareterra ni le simbol razkošja, ampak tudi izjemno donosen nepremičninski projekt. Po finančnih dokumentih, ki jih je analiziral Forbes, je prodaja nepremičnin ustvarila več kot 6,6 milijarde dolarjev prihodkov. Čisti dobiček razvojnega podjetja je do konca junija 2025 znašal približno tri milijarde dolarjev, Monako pa je z davki in koncesijskimi dajatvami ustvaril več kot 1,8 milijarde dolarjev prihodkov.

Projekt sta zagnala monaški knez Albert II. in milijarder Patrice Pastor, eden najvplivnejših tamkajšnjih nepremičninskih vlagateljev.