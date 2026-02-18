  • Delo d.o.o.
LARRY

To je najslavnejši maček v Veliki Britaniji: doživel je že šest premierjev

Iz zavetišča je na Downing Street prišel pred 15 leti.
V rezidenci je že 15 let. FOTO: Susannah Ireland/Afp
V rezidenci je že 15 let. FOTO: Susannah Ireland/Afp
Ju. P., STA
 18. 2. 2026 | 14:13
A+A-

Larry, najslavnejši maček v Veliki Britaniji, je v rezidenco predsednika vlade na Downing Streetu 10 prispel 15. februarja 2011, ko je vlado v Londonu vodil David Cameron. Pripeljali so ga iz znanega londonskega zavetišča Battersea, ob prihodu naj bi bil star približno štiri leta. Glavni lovilec miši v premierjevem kabinetu, kot se glasi njegov uradni naziv, je v rezidenci zadolžen tudi za sprejemanje gostov, preglede varnostnih ukrepov in preizkušanje starinskega pohištva na področju kakovosti dremeža, je navedeno na uradni strani rezidence.

Vplivnež

Larry se je v zadnjih letih uveljavil tudi kot vplivnež. Njegov račun na omrežju X ima več kot 880.000 sledilcev. »Danes je minilo 15 let, odkar sem v kletki prispel na Downing Street. Poslovil sem se od Camerona, Mayeve, Johnsona, Trussove in Sunaka, a še vedno sem v formi. Le dva predsednika vlade sta bila tu dlje od mene: William Pitt mlajši in Sir Robert Walpole. Bill in Bob, pazita se,« so zapisali ob obletnici prihoda na Downing Street. Od leta 2011 je Cameronu torej sledilo še pet predsednikov in predsednic vlade: Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak in trenutni premier Keir Starmer, prvi laburist po petih konservativcih, katerih goste je na pragu rezidence pričakal Larry. William Pitt in Robert Walpole sta britansko vlado vodila v 18. stoletju.

Velja za zelo teritorialnega mačka, ki se pogosto spusti v pretep s svojimi kolegi.

Larry je torej politični veteran, njegovo starost pa ocenjujejo na približno 19 let. Večkrat poskrbi tudi za hudomušne fotografije in posnetke ali objave v tabloidih. Decembra lani je na pragu Downing Streeta 10 slovesno pričakal ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, januarja pa je med obiskom poljskega predsednika Karola Nawrockega spotaknil fotografa, ko mu je nepričakovano skočil pod noge. Larry velja za zelo teritorialnega mačka, ki se pogosto spusti v pretep s svojimi kolegi. Med drugim so bili znani spopadi s Palmerstonom, lovilcem miši s sosednjega zunanjega ministrstva, ki se je pred leti upokojil in preselil na Bermudo. Palmerston je minuli teden poginil, Larry pa se je na omrežju X od njega poslovil z besedami: »Zbogom, stari prijatelj.« 

Takole je s premierjem Keirom Starmerjem sprejel ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. FOTO: Isabel Infantes/Reuters
Takole je s premierjem Keirom Starmerjem sprejel ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. FOTO: Isabel Infantes/Reuters

