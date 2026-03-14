  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
OBOROŽEVANJE

To je novi projektil, ki so ga Američani prvič uporabili v vojni v Iranu (VIDEO)

PrSM je orožni sistem zemlja–zemlja, namenjen uničevanju ciljev na razdaljah od 60 do 500 kilometrov, kar je precej več od dosega katerega koli konvencionalnega topniškega ali raketnega sistema.
Projektili za natančne udare dolgega dosega (PrSM), uporabljeni v boju med operacijo »Epic Fury«. FOTO: AFP
N. Č.
 14. 3. 2026 | 09:06
2:17
A+A-

V vojni v Iranu, ki jo zaznamuje uporaba različnih vrst orožja, od najsodobnejših letal do poceni dronov, je ameriška vojska prvič v boju uporabila eno svojih najnovejših orožij. Gre za projektil za natančne udare (PrSM), ki so ga uporabili pri napadih na iranske vojaške cilje v okviru trenutne ameriško-izraelske intervencije v tej državi, poroča Euronews.

Poveljnik ameriškega centralnega poveljstva (CENTCOM), admiral Brad Cooper, je po prvi uporabi povedal, da PrSM ameriški vojski zagotavlja »neprimerljivo sposobnost globokih udarov«.

PrSM je orožni sistem zemlja–zemlja, namenjen uničevanju ciljev na razdaljah od 60 do 500 kilometrov, kar je precej več od dosega katerega koli konvencionalnega topniškega ali raketnega sistema. Projektile poganja raketni motor, do cilja pa jih vodi inercialni navigacijski sistem, podprt z GPS-om.

Izstreliti jih je mogoče z vozil M142 HIMARS ali M270 MLRS, opremljeni pa so s fragmentacijsko-eksplozivno bojno glavo, težko 91 kilogramov, zasnovano za uničevanje velikih ali utrjenih ciljev.

Zamenjava za zastarel sistem

PrSM je izdelek oddelka za rakete in nadzor ognja podjetja Lockheed Martin, kjer ga opisujejo kot »projektil za natančne udare dolgega dosega naslednje generacije«. Njegov razvoj se je začel leta 2016 kot odgovor na potrebe ameriške vojske po novem orožju v okviru pobude za razvoj natančnih udarov dolgega dosega. Prve projektile so vojski dobavili avgusta 2023.

Cilj pobude je bil zamenjati zastareli taktični raketni sistem vojske (ATACMS) s sodobnejšim sistemom, ki ponuja večje zmogljivosti, boljšo natančnost in prilagodljive bojne glave. PrSM te zahteve izpolnjuje, hkrati pa ima manjši radarski odraz, zahteva manj vzdrževanja in je bolj združljiv z obstoječimi izstrelitvenimi sistemi, kot sta HIMARS in MLRS.

orožjeZDAIranvojna na bližnjem vzhoduPrSMprojektili
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki