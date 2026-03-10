To je pes, ki je slavil na največji pasji razstavi. Njegov lastnik navdušen: »Ne morem verjeti«

Na največji pasji razstavi Crufts 2026 v Birminghamu v Angliji so se v Nacionalnem razstavnem centru zbrali najboljši psi z vsega sveta. Na prestižnem dogodku je sodelovalo skoraj 19.000 psov različnih pasem, ki so se s svojimi vodniki štiri dni merili v različnih tekmovanjih, od ocenjevanja zunanjosti do agilitija in poslušnosti.

Najvišje priznanje Best in Show je letos prejel clumberski španjel Bruin. »Ne morem verjeti. To je čudovit dosežek za to pasmo. Clumberski španjel je najboljši pes, res je poseben,« je zmago komentiral njegov lastnik Lee Cox. Dvojec je prejel pokal in denarno nagrado v višini 200 funtov (230 evrov). Cox je dejal, da se Bruin včasih obnaša kot diva, vendar ga nikoli ne razočara.

Bruin je med drugim premagal tibetanskega mastifa Vikinga, pembroškega valižanskega corgija Hazel in miniaturnega šnavcerja Spencerja, še najbolj pa se mu je po točkah približala mala vendejska ostrodlaka basetinja Meghan iz Hrvaške; sodnik Tamas Jakkel jo je izbral za rezervnega zmagovalca.

Vodnica dr. Iva Raić s t. i. rezervno zmagovalko Meghan FOTO: Oli Scarff/Afp

Lani je prestižni naslov osvojila psička Miuccia. Takrat je štiriletna mala angleška hrtinja iz Benetk premagala 18.000 psov z vsega sveta, ki so štiri dni tekmovali v različnih skupinah. V finalu je sodnica Patsy Hollings izbrala njo kot najboljšo med zmagovalci posameznih skupin. Zmaga je bila prelomna, saj je prvič v zgodovini Cruftsa naslov osvojil pes iz Italije, hkrati pa je bila Miuccia šele četrta predstavnica pasme mali angleški hrt, ki ji je to uspelo.

Britanski kinološki klub tekmovanje Crufts organizira že od leta 1891. Vsako leto na njem sodeluje na tisoče rejcev, vodnikov in ljubiteljev psov z vsega sveta. Psi so razdeljeni v kategorije od delovnih in pastirskih pasem do terierjev ter lovskih in družinskih pasem. Najboljši iz vsake skupine se uvrstijo v veliki finale, v katerem izberejo zmagovalca. Pasma, ki ji pripada, v tekočem letu postane izjemno popularna, zato si rejci zelo prizadevajo, da bi se na vrhu znašel kateri od njihovih psov.