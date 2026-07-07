To je pisateljica, ki verjame v moč resnice in piše zgodbe o pogumu navadnih ljudi

Avstralska pisateljica Anna Funder že več kot dve desetletji velja za eno najpomembnejših avtoric, ki raziskujejo, kako se posameznik upira represiji, lažem in zlorabi oblasti. Njene knjige niso le zgodovinske pripovedi, ampak zgodbe o pogumu navadnih ljudi, predvsem žensk, ki so se v najtežjih okoliščinah odločile ohraniti svojo človečnost. Mednarodni ugled si je ustvarila s knjigo Stasiland, ki je prevedena tudi v slovenščino in v kateri je skozi pogovore z žrtvami in nekdanjimi sodelavci vzhodnonemške tajne policije Stasi razkrila posledice življenja pod totalitarnim režimom. Deset let pozneje je izdala roman All That I Am (Vse, kar sem), ki temelji na resničnih zgodbah nemških protinacističnih upornikov. Sledila je odmevna knjiga Wifedom (Biti žena), v kateri je osvetlila skoraj nevidno življenje Eileen O'Shaughnessy, žene Georgea Orwella, in pokazala, kako pogosto zgodovina prezre prispevek žensk.

Trenutno piše nov roman, ki bo bolj oseben in sodoben kot njena prejšnja dela.

Funderjeva je za Guardian povedala, da nikoli ni obiskovala tečajev kreativnega pisanja in da sta jo oblikovala predvsem vseživljenjsko branje in študij angleške književnosti. Ko je zapustila kariero pravnice, je tvegala vse, da bi napisala svojo prvo knjigo. Danes pravi, da je bilo to eno najpogumnejših dejanj v njenem življenju. Pred kratkim je postala profesorica ustvarjalnega pisanja na Univerzi v Sydneyju. To razume kot pomembno sporočilo, da imajo humanistika, literatura in ustvarjalnost posebno vrednost tudi v času hitrega tehnološkega razvoja.

Posebej odločno opozarja na nevarnosti nekritične uporabe umetne inteligence pri ustvarjanju besedil. Po njenem mnenju univerze ne smejo postati le prostor tehnologije, temveč predvsem prostor svobodnega mišljenja, razprave in ustvarjalnosti. Prepričana je, da se prav v spoštovanju človeške ustvarjalnosti skriva bistvo naše človečnosti. Avtorje je treba zaščititi pred zlorabami umetne inteligence, ki brez dovoljenja uporablja njihova dela za učenje modelov. Trenutno piše nov roman, ki bo bolj oseben in sodoben kot njena prejšnja dela. Ob tem razkriva zanimivo misel o svojem pisanju: vedno začne »iz občudovanja«. Pravi, da jo navdihujejo ljudje, ki jih iskreno občuduje zaradi njihovega poguma, značaja ali ravnanja v težkih trenutkih. Prav ta občutek ji daje energijo za ustvarjanje zgodb, ki bralca ne le pritegnejo, ampak tudi spodbudijo k razmisleku o tem, kaj pomeni ostati človek.

Pogovarjala se je tudi z žrtvami in nekdanjimi sodelavci vzhodnonemške tajne policije Stasi. Na fotografiji sedež Stasija v Berlinu. FOTO: Michael Blann/Getty Images