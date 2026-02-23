To je Putin izjavil pred četrto obletnico krvave invazije; Zelenski opozoril: »On je že začel tretjo svetovno vojno« (VIDEO)

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je za britansko televizijo BBC dejal, da verjame, da je ruski predsednik Vladimir Putin že začel tretjo svetovno vojno. Edini odgovor je močan vojaški in gospodarski pritisk, da bi Putina prisilili k umiku, je povedal v pogovoru pred četrto obletnico ruske invazije na Ukrajino. »Verjamem, da jo je Putin že začel. Vprašanje je, koliko ozemlja bo lahko zasegel in kako ga ustaviti,« je Zelenski dejal v pogovoru, ki ga je BBC objavil v nedeljo pozno zvečer po londonskem času. Zelenski je prepričan, da želi Rusija »svetu vsiliti drugačen način življenja in spremeniti življenja, ki so si jih ljudje izbrali sami«. Pri tem je opozoril, da je »ustavitev Putina danes in preprečitev okupacije Ukrajine zmaga za ves svet«, ker se Putin ne bo ustavil pri Ukrajini.

Ruski predsednik Vladimir Putin je izjavil, da je razvoj ruskih jedrskih sil zdaj »absolutna prioriteta« po izteku zadnjega preostalega jedrskega sporazuma z Združenimi državami Amerike. V videonagovoru ob dnevu braniteljev domovine, državnem prazniku, ki slavi vojsko in domoljubje, je Putin poudaril pomen jedrske triade – kombinacije strateških bombnikov, balističnih raket s kopnega ter podmorniških jedrskih sil.

Ukrajinski predsednik je še dejal, da računa na zanesljiva varnostna jamstva ZDA za svojo državo, ki niso odvisna izključno od volje ameriškega predsednika, temveč jih mora odobriti tudi kongres. »Kot predsedniki imamo določene mandate,« je Zelenski odgovoril na vprašanje, ali zaupa predsedniku ZDA Donaldu Trumpu. »Želimo si jamstva za 30 let, na primer. Predsedniki se menjajo, institucije pa ostanejo,« je pojasnil. Zelenski je tudi poudaril, da je dolgoročni cilj ponovno zavzeti vsa ozemlja, ki jih je Rusija zasedla od začetka vojne 24. februarja 2022, in se vrniti na meje Ukrajine, določene leta 1991, ko je Ukrajina postala neodvisna. To je po njegovem le vprašanje časa, vendar trenutno ni mogoče.

Zelenski je ponovno odločno zavrnil, da bi Kijev Moskvi odstopil ozemlja v doneški, hersonski in zaporoški regiji, ki jih Rusija ni mogla v celoti osvojiti. »Na to ne gledam zgolj kot na zemljo. Vidim jo kot prepustitev - oslabitev naših položajev, prepustitev na sto tisoče naših ljudi, ki tam živijo,« je pojasnil. V intervjuju je Zelenski, čigar petletni mandat se je že iztekel, pustil odprto vprašanje, ali bo na morebitnih novih volitvah ponovno kandidiral za predsednika. V vsakem primeru bi bila pred volitvami potrebna zanesljiva varnostna jamstva, da bi preprečili manipulacijo volitev in trajno zaščitili Ukrajino pred ruskimi ambicijami po priključitvi, je dejal.