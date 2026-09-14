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To je recept za dolgoživost 119-letnega moža iz Kostarike! Ne boste verjeli, na kaj prisega

Jose Flores iz Kostarike naj bi štel 119 let. Čaka na potrditev, da je prav on najstarejša oseba na svetu.
Nekdanji kmet je razkril recept za dolgo življenje. FOTOGRAFIJe: Mayela Lopez/Reuters

Nekdanji kmet je razkril recept za dolgo življenje. FOTOGRAFIJe: Mayela Lopez/Reuters

Flores s fotografijo prve osebne izkaznice, izdane leta 1977

Flores s fotografijo prve osebne izkaznice, izdane leta 1977

Jose z vnukinjo Hellen Flores

Jose z vnukinjo Hellen Flores

Nekdanji kmet je razkril recept za dolgo življenje. FOTOGRAFIJe: Mayela Lopez/Reuters
Flores s fotografijo prve osebne izkaznice, izdane leta 1977
Jose z vnukinjo Hellen Flores
I. R.
 14. 9. 2026 | 18:10
3:13
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Jose Flores iz Kostarike, ki živi v skromni leseni hiši v Sardinalu, bi skupaj s svojo družino rad prejel uradno potrditev, da je prav on najstarejša oseba na svetu. Njegova družina in uradni dokumenti navajajo, da je star 119 let, kar bi pomenilo, da je najstarejša oseba na svetu, čeprav mednarodna potrditev njegovega datuma rojstva še ni zaključena, saj strokovnjaki še pregledujejo dokumente. Po podatkih v njegovi osebni izkaznici je bil rojen 11. julija 1907.

Sardinal je mestece na polotoku Nicoya, enem od petih svetovnih območij, znanih kot modre cone, v katerih ljudje praviloma živijo dlje in bolj zdravo ter imajo večje možnosti dočakati 100 let. Prebivalci svojo dolgoživost pripisujejo vodi, bogati s kalcijem in magnezijem, prehrani, ki temelji na koruzi in fižolu, fizičnemu delu ter močnim družinskim in družbenim vezem.

Imel je osem otrok, danes ima 23 vnukov, 25 pravnukov in eno prapravnukinjo.

Hellen Flores, Josejeva vnukinja in negovalka, je povedala, da njen dedek, ki je vse življenje delal na podeželju, zdaj živi »mirno in srečno«. Občasno se spominja dogodkov iz svojega življenja, pove kakšno šalo in pravi, da je ena izmed skrivnosti njegove dolgoživosti prav njegova družina. »Brez ljubezni, brez nežnosti in brez skrbi danes ne bi bil tukaj,« je dejala.

Po besedah Jorgeja Vindasa, ustanovitelja združenja Modra cona polotoka Nicoya, ki proučuje dolgoživost v tej regiji, obstajajo še drugi dejavniki, ki pomagajo razložiti primere dolgoživosti, kot je Floresov. »Družinske in družbene vezi so na prvem mestu, skupaj z duhovnostjo in močno vero teh ljudi, ki so zelo fizično aktivni,« je dejal Vindas. Dodal je, da se prehranjujejo zdravo in živijo mirno življenje z malo stresa.

Flores s fotografijo prve osebne izkaznice, izdane leta 1977
Flores s fotografijo prve osebne izkaznice, izdane leta 1977

Glede postopka preverjanja je Vindas pojasnil, da ima združenje na voljo zgodovinske dokumente, ki jih morajo še potrditi mednarodne organizacije, vključno z Guinnessovo knjigo rekordov. »Imamo veliko dokumentov, od rojstnega lista in potrdila o krstu do dokumentov iz poznejšega obdobja njegovega življenja, ko je bil že oče in pozneje,« je dejal. »Ko bo vsa ta dokumentacija pregledana, upamo, da bo potrjena in da bomo kmalu imeli dobre novice.«

Flores je imel osem otrok, danes pa ima 23 vnukov, 25 pravnukov in eno prapravnukinjo.

Najstarejša živa oseba na svetu je Britanka Ethel Caterham. Rojena je bila 21. avgusta 1909 v grofiji Hampshire v Angliji, leta 2026 pa je dopolnila 117 let. Kot najstarejša živa oseba na svetu je bila priznana po tem, ko je brazilska redovnica Inah Canabarro Lucas umrla aprila 2025, povzema portal N1.hr.

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