To je sedem držav, ki ljudem plačujejo, da se preselijo v letu 2026 – med njimi je tudi naša soseda

V času, ko se meje med delom in krajem bivanja vedno bolj brišejo, ideja o selitvi v drugo državo ni več rezervirana samo za redke privilegirance. Nasprotno, postaja realna, premišljena odločitev – celo strateški korak. V tem novem globalnem okolju nekatere države gredo še korak dlje: ne le da vas vabijo, ampak vam nudijo tudi finančni spodbudi, da tam začnete novo poglavje življenja. Tukaj je sedem držav, ki ljudem plačujejo za selitev – priložnost, ki narašča za digitalne nomade, podjetnike in oddaljene delavce.

V zadnjih letih je delo na daljavo temeljito spremenilo eno najstarejših predpostavk o sodobnem življenju: da mora biti kraj, kjer živite, povezan s krajem, kjer delate. Desetletja je selitev v tujino običajno pomenila korporativni transfer, pokojninski načrt ali spopadanje z zapletenim imigracijskim postopkom. Danes rast dela na daljavo, digitalnega podjetništva in podjetij, ki jih vodijo ustvarjalci, dramatično širi krog ljudi, ki lahko realno razmišljajo o življenju v tujini. Številni strokovnjaki ugotavljajo, da njihove kariere niso več vezane na eno mesto – ali celo eno državo. Ta sprememba je že vidna v migracijskih vzorcih. Nedavna poročila o tem, kam se Američani vse pogosteje selijo v tujino, poudarjajo, kako dostopnost, fleksibilen način življenja in globalna mobilnost spreminjajo odločitve o tem, kje živeti.

Ekonomija digitalnih nomadov raste prav tako hitro. Svetovalno podjetje MBO Partners ocenjuje, da se bo okoli 18,5 milijona Američanov leta 2025 identificiralo kot digitalni nomadi – kar je več kot 150 odstotkov več kot leta 2019, ko delo na daljavo spreminja profesionalno mobilnost. Analiza Gallupa iz septembra 2025 je pokazala, da približno vsak četrti ameriški zaposlenec zdaj vsaj delno dela na daljavo – sprememba, ki še dodatno povečuje število strokovnjakov, ki lahko razmišljajo o življenju v tujini, ali gradijo kariero neodvisno od lokacije kot podjetniki, ustvarjalci in digitalni nomadi.

Kot sem raziskal v nedavni analizi držav, ki privabljajo digitalne nomade, naraščajoča populacija delavcev, neodvisnih od lokacije, vpliva na to, kako države razmišljajo o prebivališču, imigracijski politiki in programih za vizume za digitalne nomade. Za oddaljene delavce, ustanovitelje in ustvarjalce, katerih kariera je mobilna, postaja geografska lokacija vse bolj fleksibilna. Po vsej Evropi, Aziji in delih Amerike vse več držav in lokalnih skupnosti preizkuša nenavadno strategijo privabljanja novih prebivalcev: ponujajo finančne spodbude za selitev. V nekaterih primerih spodbude vključujejo neposredna denarna izplačila. Drugod imajo obliko davčnih olajšav, stanovanjskih subvencij ali podpore za startupe, namenjene podjetnikom, oddaljenim strokovnjakom in digitalnim nomadom, ki so pripravljeni na preselitev. Za tiste, ki že razmišljajo o življenju v tujini – ali raziskujejo vizume za digitalne nomade, in druge oblike bivanja – ti programi postajajo del širšega pogovora o globalni mobilnosti. Programi za selitev so le naslednje poglavje te zgodbe. Predstavljamo vam sedem držav, med katerimi je tudi naša soseda, ki trenutno nudijo spodbude za selitev.

1. Švica (Albinen)

Alpska vas Albinen FOTO: Fb

Alpska vas Albinen je začela enega najbolj znanih programov preselitev v Evropi. Da bi ustavili padec števila prebivalcev, mesto nudi 25.000 švicarskih frankov (okoli 24215 evrov) na odraslo osebo in 10.9278 evrov na otroka družinam, ki se želijo trajno preseliti. Prosilci morajo kupiti nepremičnino, vredno vsaj 218.549 evrov, in se zavezati živeti v Albinenu vsaj deset let – sicer morajo vrniti spodbudo. Program je usmerjen v mlade družine, ki lahko dolgoročno prispevajo k skupnosti.

2. Italija

Obala Kalabrije FOTO: Yara Nardi, Reuters

Italija je postala ena najbolj znanih držav, ki ponuja spodbude za selitev, predvsem v majhnih južnih vaseh, ki se soočajo z depopulacijo. Nekaj mest v Kalabriji nudi od 28.000 do 30.000 evrov novincem, ki se želijo preseliti v kraje z manj kot 2.000 prebivalci in tam začeti posel. Izplačila se običajno razporedijo čez več let, prosilci pa morajo biti pogosto mlajši od 40 let in se zavezati stalnemu bivanju. Italija je dodatno pridobila globalno pozornost s programom prodaje hiš za 1 evro – zapuščene nepremičnine se prodajajo po simboličnih cenah z obveznostjo obnove.

3. Japonska

Japonsko smučarsko središče Niseko FOTO: Yuichi Yamazaki Afp

Japonska se sooča z izrazitimi demografskimi spremembami, saj ruralna območja izgubljajo prebivalstvo v korist velikih mest. Da bi spodbudila selitev izven Tokia, je vlada razširila programe regionalne revitalizacije, ki nudijo do 5.423 evrov na otroka družinam, ki se preselijo v določene regije. Nekatera mesta nudijo tudi dodatne stanovanjske subvencije ali podporo za zagon podjetja.

4. Španija

Galicija FOTO: Nacho Doce, Reuters

Španija izvaja različne pobude za oživitev ruralnih območij, zlasti v regijah, kot sta Asturija in Galicija. Lokalni organi in zasebni projekti nudijo stanovanjske subvencije, zaposlitvene možnosti in spodbude za selitev, da bi privabili nove prebivalce in podjetnike.

5. Grčija

Antikitera v Grčiji FOTO:: Alexey Komarov/wikimedia Commons

Grčija uvaja spodbude za selitev, osredotočene na otoške in ruralne skupnosti. Na otoku Antikitera družinam nudijo stanovanje, zemljišče in mesečno nadomestilo okoli 500 evrov več let, da bi spodbudili trajno naselitev.

6. Irska

Irska je začela pobude za revitalizacijo oddaljenih otokov in obalnih območij. V okviru strategije 'Naši živi otoki' so na voljo nepovratna sredstva do 84.000 evrov za obnovo zapuščenih ali praznih nepremičnin. Program spodbuja dolgoročno bivanje in obnovo stanovanjskega fonda.

7. Čile (Patagonija, Start-Up programi)

Vina del Mar, Čile. FOTO: Arhiv S. N.

Čile uporablja drugačen pristop, osredotočen na podjetnike. Program Start-Up Chile nudi financiranje brez lastniškega deleža, mentorstvo in operativno podporo. Financiranje se giblje med 13.000 in 69.188 evrov, odvisno od programa. Čeprav ni neposredno povezano s trajno selitvijo, je uspelo privabiti tisoče mednarodnih podjetnikov in startupov.

Realnost spodbude za selitev

Čeprav zvenijo privlačno, spodbude za selitev redko pomenijo enostavno finančno korist. Večina programov vključuje obveznosti, kot so nakup nepremičnine, zagon podjetja ali večletno bivanje. Pogosto obstajajo tudi starostne omejitve ali zahteve glede dohodka, da privabijo aktivne in dolgoročno vzdržne prebivalce. V mnogih primerih so spodbude razdeljene na večletna izplačila, ne enkratne, da se zagotovi dolgotrajna prisotnost novih prebivalcev.

Te pobude jasno kažejo širšo spremembo v globalnih migracijskih trendih. Ko se prebivalstvo stara, velika mesta pa še naprej rastejo, se manjše skupnosti vse bolj borijo za nove prebivalce – in delo na daljavo to konkurenco omogoča. Za oddaljene delavce, podjetnike in ustvarjalce, katerih kariere niso vezane na eno lokacijo, spodbude za selitev postajajo le eden od dejavnikov pri odločitvi, kje in kako živeti. Številni ob tem upoštevajo tudi kakovost infrastrukture za delo na daljavo, mednarodno skupnost in dostopnost vizumov za digitalne nomade.

Na koncu se vprašanje vse manj nanaša na to, ali je možno živeti v tujini – in vse bolj na to, kje je življenje lahko kakovostnejše. V svetu, ki se hitro odpira in mreži, niso nujno najbolj privlačne destinacije tudi najbolj znane, ampak tiste, ki znajo ponuditi ravnovesje med priložnostmi, kakovostjo življenja in občutkom pripadnosti, poroča jutarnji.hr.

