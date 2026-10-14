To je šlo čez vse meje! Novinarji zavrnili novega urednika, vodstvo jim je pokazalo, kje so vrata

Novo vodstvo srbskega portala Nova.rs je kljub nasprotovanju uredništva za odgovornega urednika imenovalo Marka Stjepanovića, ki prihaja iz provladnega časnika Blic. Novinarjem, ki imenovanju nasprotujejo, je vodstvo ponudilo odpravnine in 48 ur za odločitev o odhodu. Na dogajanje se je danes kritično odzvalo tudi Evropsko združenje novinarjev.

Imenovanju Stjepanovića in Ivane Mastilović Jasnić, ki jo je vodstvo imenovalo za njegovo namestnico in prav tako prihaja iz Blica, po poročanju portala Nova.rs nasprotuje velika večina zaposlenih. Kot so navedli, imenovanju med drugim nasprotujejo zaradi njunega dosedanjega poklicnega delovanja in okoliščin, v katerih je bila odločitev sprejeta, le približno deset dni pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami 25. oktobra.

Uredništvi portala in časnika sta za novega odgovornega urednika Nova.rs konec minulega tedna predlagali urednika časnika Nova Ranka Pivljanina. Predlog sta posredovali lastniku investicijske družbe Alpac Capital in direktorju United Media Digital Pedru Vargasu Davidu. Alpac Capital je v torek zvečer zaposlene obvestil, da je upravni odbor potrdil imenovanje Stjepanovića. Sporočil je tudi, da imajo tisti, ki ne želijo delati pod novim vodstvom, do četrtka do 19. ure čas, da se odločijo za odhod, in jim ponudil izredno odpravnino.

Dosedanji namestnik odgovornega urednika portala Nova.rs Ratko Femić je zahtevo vodstva v pogovoru za N1 Srbija ocenil kot odkrit pritisk na uredništvo in poskus njegovega discipliniranja tik pred volitvami. Stjepanović pa je medtem prepričan, da sta ponujena odpravnina in rok za odločitev poštena.

Zadnje dogajanje na portalu Nova.rs je del širših sprememb v skupini Adria News Network (ANN), ki jo je nedavno prevzela Vargasova investicijska družba Alpac Capital in pod katero sodi 14 informativnih medijev v regiji.

Generalni sekretar Evropskega združenja novinarjev Ricardo Gutierrez je danes na Facebooku izrazil polno podporo novinarjem Nove.rs. Ocenil je, da je Srbija v zadnjih mesecih doživela največji padec medijske svobode v Evropi. »Brutalen prevzem portala Nova.rs, neodvisnega medija z velikim številom bralcev, je zadnje dejanje v tem valu represije. Naglo imenovanje propagandista Marka Stjepanovića za odgovornega urednika portala Nova.rs je bilo vsiljeno v ozračju strahu: vsakemu novinarju, ki temu nasprotuje, sporočajo, da mora v 48 urah zapustiti uredništvo,« je še zapisal in dodal, da »te fašistične metode veliko povedo o naravi srbskega režima«.