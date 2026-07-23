To je trenutno najbolj spremljan let! Zakaj tisoči spremljajo prav to letalo?

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Tisoči ljudi spremljajo let Airbusovega letala A350-1000ULR, ki je bilo posebej izdelano za letalsko družbo Qantas. Gre za projekt Sunrise, ki je bil prvič napovedan leta 2017, njegov cilj pa je z enim neprekinjenim letom povezati Sydney z Londonom in New Yorkom.
Ta teden je avstralski prevoznik v Airbusovem proizvodnem obratu v Toulousu predstavil svoje prvo revolucionarno letalo za ultra dolge razdalje ter napovedal, da bo prva linija Sydney–London vzpostavljena oktobra 2027, poroča CNN.
Letalo, ki je del tega projekta, je v četrtek začelo svoje prvo potovanje iz Toulousa proti Melbournu v Avstraliji. To letalo naj bi imelo največji doseg leta doslej.
Iz Francije je poletelo v četrtek ob 7.33 po lokalnem času, let pa bo trajal 19 ur. V Melbourne bo letalo pristalo v petek okoli 10.30.
Kmalu po vzletu je to postal najbolj spremljan let na svetu na platformi Flightradar24, ki sledi letom letal. V nekem trenutku ga je spremljalo več kot 10.000 ljudi.