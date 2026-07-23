To je trenutno najbolj spremljan let! Zakaj tisoči spremljajo prav to letalo?

Tisoči ljudi spremljajo let Airbusovega letala A350-1000ULR, ki je bilo posebej izdelano za letalsko družbo Qantas. Gre za projekt Sunrise, ki je bil prvič napovedan leta 2017, njegov cilj pa je z enim neprekinjenim letom povezati Sydney z Londonom in New Yorkom.

Ta teden je avstralski prevoznik v Airbusovem proizvodnem obratu v Toulousu predstavil svoje prvo revolucionarno letalo za ultra dolge razdalje ter napovedal, da bo prva linija Sydney–London vzpostavljena oktobra 2027, poroča CNN.

Največji doseg leta doslej

Letalo, ki je del tega projekta, je v četrtek začelo svoje prvo potovanje iz Toulousa proti Melbournu v Avstraliji. To letalo naj bi imelo največji doseg leta doslej.

Iz Francije je poletelo v četrtek ob 7.33 po lokalnem času, let pa bo trajal 19 ur. V Melbourne bo letalo pristalo v petek okoli 10.30.

Kmalu po vzletu je to postal najbolj spremljan let na svetu na platformi Flightradar24, ki sledi letom letal. V nekem trenutku ga je spremljalo več kot 10.000 ljudi.