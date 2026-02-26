Nekaj se pripravlja! To je posnetek, ki ga je ameriška obveščevalna agencija sinoči poslala iranskemu prebivalstvu (VIDEO)

Civilna obveščevalna služba ZDA, Central Intelligence Agency (CIA), je v četrtek na družbenih omrežjih objavila navodila v perzijskem jeziku za državljane Irana, ki želijo na varen način stopiti v stik z ameriško obveščevalno službo, v času povečanih napetosti med Washingtonom in Teheranom glede iranskega jedrskega programa. Objava prihaja, medtem ko predsednik Donald Trump napoveduje možnost vojaškega ukrepanja, če pogovori o iranskem jedrskem programu, predvideni za četrtek v Ženevi, ne bodo privedli do dogovora.

Trump je v govoru o stanju nacije sporočil, da ne bo dopustil Islamski republiki razvoja jedrskega orožja ter Iran označil za največjega svetovnega sponzorja terorizma. Teheran trdi, da ima njegov jedrski program izključno civilne namene.

Kakšna navodila so v videu?

Central Intelligence Agency je sporočilo objavila na platformah X, Instagram, Facebook, Telegram in YouTube, skupaj s podrobnimi navodili, kako se izogniti nadzoru iranskih oblasti. Potencialnim virom svetuje, naj ne uporabljajo službenih računalnikov ali osebnih mobilnih telefonov, naj si po možnosti priskrbijo novo, enkratno napravo ter uporabljajo zanesljivo virtualno zasebno omrežje za prikrivanje identitete in lokacije. Gre za nadaljevanje javne rekrutacijske kampanje, ki jo je Central Intelligence Agency v zadnjih letih usmerila ne le proti Iranu, temveč tudi proti Kitajski, Rusiji in Severni Koreji – državam, ki jih Washington šteje za varnostni izziv.

Ameriški odposlanci naj bi se v četrtek v Ženevi sestali z iranskimi uradniki zaradi novega kroga pogovorov o omejevanju iranskega jedrskega programa. Trump je opozoril, da bi v primeru neuspeha pogovorov Združene države lahko posegle po vojaških možnostih. Organizacije za človekove pravice medtem obtožujejo iranske oblasti za tisoče mrtvih med zatiranjem protivladnih protestov januarja, kar je dodatno poslabšalo odnose med državama in okrepilo mednarodni pritisk na Teheran, poroča Jutranji list.