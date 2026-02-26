To je vila, v kateri je razvpiti šef narkokartela preživel zadnje ure: hrana na mizi, zdravila, oltar ... (FOTO)

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, bolj znan kot El Mencho, zloglasni vodja enega najmočnejših kartelov v Mehiki, je zadnje ure preživel v razkošni vili s prostornimi sobami in urejenimi vrtovi, preden so ga v vojaški operaciji ubili. Najbolj iskanega narkošefa v Mehiki, 59-letnega vodjo kartela Jalisco New Generation, so ubili v operaciji, ki so jo v nedeljo izvedle mehiške specialne enote.

FOTO: Liberto Urena Reuters

Po državi je izbruhnil val nasilja, preiskava pa še vedno poteka. Objavljene so bile nove fotografije notranjosti vile, ki stoji v elitnem delu Tapalpa Country Club s počitniškimi hišami v hribih zahodne mehiške zvezne države Jalisco. To zaprto in elitno območje je bil kraj, kjer se je Oseguera Cervantes zadrževal v trenutku zasede, poroča Sky News.

FOTO: Liberto Urena Reuters

Fotografije ponujajo vpogled v njegov način življenja. Opaziti je moderne in elegantne sobe z velikimi okni, pa tudi neurejeno kuhinjo z ostanki hrane. Našli so predmete, ki jih je uporabljal vsak dan: hrano, skrbno zložena oblačila ter zdravila proti migreni, nespečnosti, zgagi in glivičnim okužbam.

FOTO: Liberto Urena Reuters

Na improviziranem oltarju so bili verski predmeti. Med njimi kipci svetnikov, vključno z mehiško zavetnico Devico iz Guadalupe ter svetim Judom Tadejem, ki naj bi prinašala moč in tolažbo tistim, ki so v stiski. Na belem listu papirja je bil z roko zapisan svetopisemski verz, ki izraža zaupanje v Boga.

FOTO: Liberto Urena Reuters

El Mencho je poskušal pobegniti skozi zadnji vrt svoje hiše proti gozdnatemu, hribovitemu območju. Med zasledovanjem so ga zadeli streli, poškodbam pa je podlegel med prevozom s helikopterjem.