»To je zakon strahu!« Policija bo lahko vdirala v stanovanja, tudi če bodo v njih otroci!

V Belgiji so sprejeli zakon, ki policiji omogoča prisilne vstope v zasebne domove zaradi izgona ljudi brez urejenega dovoljenja za prebivanje. Policisti bodo lahko ob sodni odredbi vstopili tudi v stanovanja prijateljev in družinskih članov migrantov, in to celo takrat, ko bodo v njih otroci.

Belgijski parlament je namreč sprejel kontroverzen zakon, ki močno širi pristojnosti policije pri izvajanju postopkov izgona tujcev. Nova pravila bodo policistom omogočala, da ob izpolnjenih zakonskih pogojih prisilno vstopijo v zasebne domove in privedejo ljudi, ki nimajo urejenega dovoljenja za prebivanje ter jim je bila odrejena zapustitev države. Zakon je predlagala vladajoča desnosredinska koalicija, ki želi povečati število izgonov zavrnjenih prosilcev za azil. Pred parlamentarnim glasovanjem so po državi potekali številni protesti, kritike pa so prihajale tudi iz vrst sodnikov, odvetnikov in organizacij za človekove pravice. Po poročanju britanskega Guardiana naj bi zakon začel veljati prihodnjo pomlad.

Policisti bodo lahko vstopili tudi v domove družinskih članov

Ena najbolj spornih določb policiji omogoča vstop v stanovanja, v katerih bi se lahko zadrževale osebe brez urejenega statusa prebivanja. To vključuje tudi domove njihovih prijateljev in sorodnikov, ki so jim ponudili zatočišče.

Vendar policisti ne bodo mogli vstopati povsem samovoljno. Belgijski urad za priseljevanje bo moral najprej pridobiti odredbo preiskovalnega sodnika.

Ko bo sodnik izdal odredbo, bodo lahko policisti vstopili v stanovanje brez soglasja stanovalcev, in sicer med 5. in 21. uro. Vstop bo dovoljen tudi, če bodo v stanovanju otroci. Policisti bodo lahko pridržali osebe, na katere se nanaša odredba, in pregledali prostore zaradi iskanja identifikacijskih dokumentov.

»To je zakon strahu«

Sprejeti zakon je sprožil val kritik. Pred glasovanjem je po Belgiji potekalo več kot 60 protestov, zaskrbljenost pa so izrazile tudi številne organizacije za človekove pravice. »To je zakon strahu. Resnično širi strah,« je opozorila Carine Thibaut, direktorica frankofonske podružnice Amnesty International v Belgiji. Posebej jo skrbijo posledice takšnih policijskih posredovanj za otroke in ljudi, ki migrantom pomagajo tako, da jih sprejmejo v svoje domove. Belgijske oblasti medtem poudarjajo, da so ukrepi namenjeni predvsem osebam, ki jim je bila prošnja za azil zavrnjena, niso upoštevale odredbe o odhodu iz države in veljajo za grožnjo javnemu redu ali nacionalni varnosti. Kritiki opozarjajo, da zakon ne določa dovolj natančno, kaj sploh pomeni grožnja javnemu redu. Skrbi jih tudi, da sodniki pri odločanju ne bodo imeli dovolj možnosti za preverjanje vseh okoliščin, zakon pa po navedbah Amnesty International ne predvideva učinkovite možnosti izpodbijanja takšnih odločitev.

»Dom je nedotakljiv«

Proti novim pravilom je nastopilo 20 organizacij za človekove pravice. Opozarjajo, da zakon nevarno briše mejo med ljudmi, ki nimajo urejenega prebivališkega statusa, in storilci kaznivih dejanj. »Dom je nedotakljiv. To ustavno načelo nikoli ne bi smelo biti odvisno od upravnega statusa ljudi, ki v njem živijo,« so sporočile organizacije.

Ostre kritike prihajajo tudi iz bruseljske organizacije PICUM, ki se zavzema za pravice migrantov brez dokumentov. Njena predstavnica Chiara Catelli opozarja, da izgon iz države ni nujno povezan s storitvijo kaznivega dejanja, temveč gre za upravni postopek. Po njenem mnenju je še posebej skrb vzbujajoče, da se Belgija približuje načinu ukrepanja, ki ga poznajo v Združenih državah Amerike. Tam so policijske racije ameriške službe za priseljevanje in carino (ICE) sprožile številne polemike zaradi posegov v družinsko življenje in ločevanja družin.

Se lahko podobni ukrepi razširijo po Evropi?

Catellijeva je opozorila, da nekatere primerljive stroge ukrepe že poznajo na Nizozemskem in v Nemčiji. Tudi na ravni Evropske unije se zaostrujejo pravila o vračanju migrantov, ki nimajo pravice ostati v državah članicah. Po oceni organizacij za človekove pravice bi zato lahko podobne pristojnosti policije v prihodnje uvedle še druge evropske države.

»Resnično se bojimo, da je to začetek nečesa, kar bo postalo veliko bolj razširjeno,« je opozorila Catellijeva.