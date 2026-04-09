PRIDRŽALI SO JO

To je ženska, ki je Mussolinija ustrelila v nos

Pred natanko 100 leti je skoraj ubila fašističnega diktatorja. Njena pranečakinja meni, da se je zavedala, kakšno nevarnost je predstavljal.
Violet Gibson je v središču Rima spodletel atentat. FOTO: Italijanski MNZ
A. B.
 9. 4. 2026 | 05:11
2:25
A+A-

Za las je manjkalo, pa bi Violet Gibson spremenila tok zgodovine. Sedmega aprila 1926 je na Kapitolskem trgu v italijanski prestolnici Rim stopila iz množice in s pištolo ustrelila proti fašističnemu diktatorju Benitu Mussoliniju. Prva krogla je oplazila njegov nos, pri drugem strelu pa je pištola zatajila. Če policija atentatorke ne bi takoj pridržala, bi jo, kot je za britanski BBC povedala njena pranečakinja Philippa Gibson, Mussolinijevi podporniki »verjetno ubili«.

Med njima je bilo le nekaj metrov, ampak očitno je obrnil glavo.

Po dejanju je atentatorka preiskovalcem povedala, da bi ga ubila, »da bi slavila Boga«, ki ji je prijazno poslal angela, da bi ji ohranil roko pri miru. Ker naj bi dejanje storila v neprištevnem stanju in ker se je izkazalo, da je delovala sama, so jo izgnali v Veliko Britanijo. Preostanek svojega življenja do 2. maja 1956 je preživela v psihiatrični bolnišnici v Northamptonu. Violet je bila iz zelo bogate družine, kljub duševnim težavam pa je bila po besedah pranečakinje izjemno inteligentna. Uprla se je družini in se preselila v Italijo. Tam se je naučila novega jezika in opravljala človekoljubno dejavnost.

»To je bila doba, ko so bogati ljudje dajali miloščino revnim,« je še dejala Philippa, prepričana, da je hotela njena prateta ubiti Mussolinija, ker je »predvidela razvoj fašizma, neverjetno krutost in nasilje«. Spomnila je, da je socialističnega voditelja Giacoma Matteottija »umorila fašistična drhal, in to je bil eden od razlogov, ki so jo pripeljali do tega«. Takrat je bila stara 50 let, a ker je bila videti veliko starejša, nanjo nihče v množici ni bil pozoren. »In med njima je bilo le nekaj metrov, ampak očitno je obrnil glavo in ga je krogla preprosto zadela v nos.« Mussolinija dogodek ni ustavil, nasprotno. Prav zaradi poskusa atentata je še bolj utrdil svojo oblast. Leta 1945 so ga ubili italijanski partizani.

Benito Mussolini (levo) in Adolf Hitler
Več iz teme

Violet GibsonBenito MussoliniatentatstreljanjeItalija
ZADNJE NOVICE
05:00
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
MORATA V ZAPOR

Mlada sinova znanih mariborskih boksarjev tihotapila kokain, izdal ju je pes

Na Norveškem so 20-letnega Mela Reherja in leto starejšega Luko Rašića obsodili brez usmiljenja.
Andrej Bedek9. 4. 2026 | 05:00
02:00
Novice  |  Nedeljske novice
DOLGI JEZIK

Ta pravi hribovci

Zadetost od hribov je posebno stanje, ko te kar malo nosi, ves svet se zdi lep in tisti dan se počutiš nepremagljivega.
Maša Močnik9. 4. 2026 | 02:00
23:01
Bulvar  |  Tuji trači
VELIKA ČAST

Dobil častni doktorat in postal dr. Schwarzenegger (FOTO)

Prejel je priznanje za izjemno kariero ter prispevek k javni službi, okolju in umetnosti.
8. 4. 2026 | 23:01
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Olika

Tega od finih gospodov ne boste slišali ...
Branko Babič8. 4. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Lovra Kastelica: Severni pekel

V času neverjetnega tehnološkega napredka, ko dosegamo že skrajne meje mogočega, obstajajo relikti, ki nas opominjajo na preteklost.
Lovro Kastelic8. 4. 2026 | 22:25
22:16
Novice  |  Slovenija
POZNA REZ

Na gradu Vrbovec obrezali potomko najstarejše trte in vnukinjo (FOTO)

Ponosni so na vrbovško kavčino, ki so jo posadili pred petimi leti.
8. 4. 2026 | 22:16

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KULINARIKA

Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
3. 4. 2026 | 14:22
Promo
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

V blatu, mrazu in pod pritiskom: tu se kalijo pravi vodje

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
Vsa merila arhitekture

Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
3. 4. 2026 | 14:17
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
Promo
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Bolečine v križu: zakaj se težava vedno znova vrača?

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Slovenske novice8. 4. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
8. 4. 2026 | 14:04
PromoPhoto
Šport  |  Odmevi
LEPA ZGODBA

Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
3. 4. 2026 | 08:49
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Kako izbrati prava okna za vaš dom?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
