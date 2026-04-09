To je ženska, ki je Mussolinija ustrelila v nos

Za las je manjkalo, pa bi Violet Gibson spremenila tok zgodovine. Sedmega aprila 1926 je na Kapitolskem trgu v italijanski prestolnici Rim stopila iz množice in s pištolo ustrelila proti fašističnemu diktatorju Benitu Mussoliniju. Prva krogla je oplazila njegov nos, pri drugem strelu pa je pištola zatajila. Če policija atentatorke ne bi takoj pridržala, bi jo, kot je za britanski BBC povedala njena pranečakinja Philippa Gibson, Mussolinijevi podporniki »verjetno ubili«.

Med njima je bilo le nekaj metrov, ampak očitno je obrnil glavo.

Po dejanju je atentatorka preiskovalcem povedala, da bi ga ubila, »da bi slavila Boga«, ki ji je prijazno poslal angela, da bi ji ohranil roko pri miru. Ker naj bi dejanje storila v neprištevnem stanju in ker se je izkazalo, da je delovala sama, so jo izgnali v Veliko Britanijo. Preostanek svojega življenja do 2. maja 1956 je preživela v psihiatrični bolnišnici v Northamptonu. Violet je bila iz zelo bogate družine, kljub duševnim težavam pa je bila po besedah pranečakinje izjemno inteligentna. Uprla se je družini in se preselila v Italijo. Tam se je naučila novega jezika in opravljala človekoljubno dejavnost.

»To je bila doba, ko so bogati ljudje dajali miloščino revnim,« je še dejala Philippa, prepričana, da je hotela njena prateta ubiti Mussolinija, ker je »predvidela razvoj fašizma, neverjetno krutost in nasilje«. Spomnila je, da je socialističnega voditelja Giacoma Matteottija »umorila fašistična drhal, in to je bil eden od razlogov, ki so jo pripeljali do tega«. Takrat je bila stara 50 let, a ker je bila videti veliko starejša, nanjo nihče v množici ni bil pozoren. »In med njima je bilo le nekaj metrov, ampak očitno je obrnil glavo in ga je krogla preprosto zadela v nos.« Mussolinija dogodek ni ustavil, nasprotno. Prav zaradi poskusa atentata je še bolj utrdil svojo oblast. Leta 1945 so ga ubili italijanski partizani.