To je ženska v ozadju Trumpovih spornih objav na družbenih omrežjih: pravijo ji »človeški printer«

Ena ključnih, a javnosti manj znanih oseb v ožjem krogu ameriškega predsednika Donalda Trumpa je njegova dolgoletna pomočnica Natalie Harp, ki ima pomembno vlogo pri nastajanju in objavljanju njegovih zapisov na družbenem omrežju Truth Social, poroča hrvaški Index.
V Beli hiši konkretnih imen niso želeli komentirati, so pa zavrnili očitke o neprimernem ravnanju. Direktor komunikacij Steven Cheung je poudaril, da Truth Social ostaja ključno orodje neposredne komunikacije predsednika z javnostjo, brez posredovanja, ki bi ga po njihovem mnenju predstavljali »pristranski mediji«.
Natalie sodeluje s Trumpom že več let. V ospredje je stopila leta 2020, ko je na republikanski konvenciji javno spregovorila o svoji bolezni in podpori predsednikovi zdravstveni politiki. Kasneje se je pridružila njegovemu ožjemu krogu sodelavcev in si pridobila sloves ene najbolj zvestih sodelavk. Po poročanju ameriških medijev ga je spremljala tudi po porazu na volitvah leta 2020, pri čemer naj bi mu redno prinašala natisnjene članke in objave, ki so ga prikazovali v pozitivni luči. Prav zaradi tega načina dela se je je oprijel vzdevek »človeški printer«. Njena izrazita osebna zvestoba predsedniku je v političnih krogih naletela na različne odzive - od občudovanja do začudenja.