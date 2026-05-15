To je ženska v ozadju Trumpovih spornih objav na družbenih omrežjih: pravijo ji »človeški printer«

Ena ključnih, a javnosti manj znanih oseb v ožjem krogu ameriškega predsednika Donalda Trumpa je njegova dolgoletna pomočnica Natalie Harp, ki ima pomembno vlogo pri nastajanju in objavljanju njegovih zapisov na družbenem omrežju Truth Social, poroča hrvaški Index.

Natalie Harp. FOTO: Getty Images

Po poročanju ameriških medijev 34-letna izvršna pomočnica zbira posnetke objav z družbenih omrežij, ki prihajajo od Trumpovih podpornikov in zaveznikov. Med njimi so vsebine, ki predsednika hvalijo, kritizirajo njegove politične nasprotnike ali širijo različne teorije. Zbrane materiale v tiskani obliki predstavi predsedniku, ki nato odloči, ali bodo objavljeni. Ko Trump odobri vsebino, Natalie objave pogosto objavlja tudi zunaj običajnega delovnega časa - pozno zvečer, ob koncih tedna ali praznikih. Po navedbah virov v Beli hiši predsednik občasno objave pripravi tudi sam.

Donald Trump. FOTO: Getty Images

Sporne objave in zvestoba predsedniku

Objava na profilu Truth Social. FOTO: Posnetek Zaslona

Vloga Natalie je v zadnjem času pritegnila dodatno pozornost zaradi več spornih objav. Med drugim je Trump sprožil kritike z objavo umetno ustvarjene podobe, na kateri je upodobljen kot Jezus, ter z deljenjem videoposnetka, ki je vseboval rasistične elemente. Obe objavi naj bi nastali po predsednikovem navodilu, objavila pa naj bi ju prav ona.

V Beli hiši konkretnih imen niso želeli komentirati, so pa zavrnili očitke o neprimernem ravnanju. Direktor komunikacij Steven Cheung je poudaril, da Truth Social ostaja ključno orodje neposredne komunikacije predsednika z javnostjo, brez posredovanja, ki bi ga po njihovem mnenju predstavljali »pristranski mediji«.

Objava na profilu Truth Social. FOTO: Posnetek Zaslona

Natalie sodeluje s Trumpom že več let. V ospredje je stopila leta 2020, ko je na republikanski konvenciji javno spregovorila o svoji bolezni in podpori predsednikovi zdravstveni politiki. Kasneje se je pridružila njegovemu ožjemu krogu sodelavcev in si pridobila sloves ene najbolj zvestih sodelavk. Po poročanju ameriških medijev ga je spremljala tudi po porazu na volitvah leta 2020, pri čemer naj bi mu redno prinašala natisnjene članke in objave, ki so ga prikazovali v pozitivni luči. Prav zaradi tega načina dela se je je oprijel vzdevek »človeški printer«. Njena izrazita osebna zvestoba predsedniku je v političnih krogih naletela na različne odzive - od občudovanja do začudenja.