To pa je prizor! Pijan 28-letnik razgrajal po urgenci, z borilnimi veščinami ga je obvladal zaposleni (VIDEO)

Na spletu je te dni veliko pozornosti pritegnil posnetek varnostnih kamer iz bolnišnice v avstralskem mestu Brisbane, ki prikazuje trenutke, ko je medicinski brat Daniel Nelson z borilno veščino obvladal in na tleh zadržal nasilnega pacienta.

Incident se je zgodil v zgodnjih jutranjih urah, ko je Nelson, ki se z veščino Ju-Jitsu ukvarja že več kot desetletje, z urgence poskušal odstraniti vinjenega moškega. Ta se je pred tem vedel izjemno agresivno, pljuval po tleh in žalil osebje. Zunaj stavbe, na območju, ki ni bilo vidno varnostnikom, pa se je pacient obrnil, v medicinskega brata vrgel predmet in ga napadel s pestmi. Nelson se je odzval bliskovito: napadalca je s prijemom podrl na tla in ga obvladal do prihoda varnostnikov.

Nelson, ki jo je v dogodku k sreči odnesel brez poškodb, je opozoril, da bi se situacija lahko končala veliko huje, če bi se napadalec spravil na koga drugega. »Kaj, če bi si izbral zdravstveno delavko, ki je polovico manjša od mene? Ali pa nekoga, ki se je pravkar zaposlil, študenta ali koga, ki se preprosto ne zna braniti?« se je vprašal ter poudaril: »Nasilje nad zdravstvenim osebjem ni nekaj, kar bi morali jemati kot 'del službe'. To je nesprejemljivo in alkohol pri tem ni nobeno opravičilo.«

Napadalec je bil za dejanje že obsojen; policija je potrdila, da je bil 28-letni moški spoznan za krivega resnega napada na uradno osebo med opravljanjem dolžnosti ter kaznovan z denarno kaznijo v višini 450 avstralskih dolarjev (okrog 273 evrov). Primer sicer opozarja na širšo problematiko nasilja v zdravstvu, s katerim se spopadajo zdravstveni delavci po vsem svetu. Zadnje ankete britanskega zdravstvenega sistema NHS na primer razkrivajo, da je bil skoraj vsak sedmi zaposleni v zadnjem letu žrtev fizičnega napada pacientov ali obiskovalcev.