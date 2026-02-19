To se ji je zgodilo v neposrednem prenosu, posledice katastrofalne (VIDEO)

Vplivnica iz Kitajske je postala viralna na družbenih omrežjih, vendar iz povsem napačnih razlogov. Ustvarjalka vsebin se je oglasila sledilcem v neposrednem prenosu, v nekem trenutku pa se ji je z obraza odstranil lepotni filter, ki je za hip razkril njen pravi obraz. Ta trenutek so posneli oboževalci, ki so spremljali prenos, posnetek pa je sprožil razpravo o filtrih, lepotnih standardih na spletu in pristnosti.

Sredi prenosa v živo lepotni filter odpovedal

Viralni posnetek, ki traja približno štiri sekunde, prikazuje kitajsko vplivnico z dolgimi črnimi lasmi, v vijoličnem topu z naramnicami okoli vratu. Obraz je vitek in popoln, brez kakršnih koli nepravilnosti. Vendar je sredi prenosa v živo lepotni filter odpovedal. Takrat je njen obraz videti naraven, z bolj toplim tenom kože in običajnimi potezami obraza.

Nekaj sekund pozneje se je filter vrnil in ji znova zagotovil bled in gladek videz, z večjimi očmi in bolj izrazito čeljustjo. Kljub temu, da je filter za nekaj sekund izginil, je ostala mirna in se pretvarjala, kot da se ni nič zgodilo. Popravila si je lase, se nasmehnila in nadaljevala pogovor s sledilci.

Izgubila okoli 140.000 sledilcev

Potem ko se je posnetek razširil po družbenih omrežjih, je neki uporabnik na X-u začel trditi, da je influencerka izgubila okoli 140.000 sledilcev takoj po tem, ko se ji je zgodil spodrsljaj. Identiteta influencerke ni znana, odzivi na njeno nezgodo pa so deljeni – medtem ko nekateri menijo, da sledilce zavaja z uporabo filtrov, jo drugi zagovarjajo.