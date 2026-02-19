  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SPODRSLJAJ

To se ji je zgodilo v neposrednem prenosu, posledice katastrofalne (VIDEO)

Sredi prenosa v živo je lepotni filter odpovedal.
Sredi prenosa v živo je lepotni filter odpovedal. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X
Sredi prenosa v živo je lepotni filter odpovedal. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X
M. U.
 19. 2. 2026 | 09:41
 19. 2. 2026 | 09:41
A+A-

Vplivnica iz Kitajske je postala viralna na družbenih omrežjih, vendar iz povsem napačnih razlogov. Ustvarjalka vsebin se je oglasila sledilcem v neposrednem prenosu, v nekem trenutku pa se ji je z obraza odstranil lepotni filter, ki je za hip razkril njen pravi obraz. Ta trenutek so posneli oboževalci, ki so spremljali prenos, posnetek pa je sprožil razpravo o filtrih, lepotnih standardih na spletu in pristnosti.

Sredi prenosa v živo lepotni filter odpovedal

Viralni posnetek, ki traja približno štiri sekunde, prikazuje kitajsko vplivnico z dolgimi črnimi lasmi, v vijoličnem topu z naramnicami okoli vratu. Obraz je vitek in popoln, brez kakršnih koli nepravilnosti. Vendar je sredi prenosa v živo lepotni filter odpovedal. Takrat je njen obraz videti naraven, z bolj toplim tenom kože in običajnimi potezami obraza.

Nekaj sekund pozneje se je filter vrnil in ji znova zagotovil bled in gladek videz, z večjimi očmi in bolj izrazito čeljustjo. Kljub temu, da je filter za nekaj sekund izginil, je ostala mirna in se pretvarjala, kot da se ni nič zgodilo. Popravila si je lase, se nasmehnila in nadaljevala pogovor s sledilci.

Izgubila okoli 140.000 sledilcev

Potem ko se je posnetek razširil po družbenih omrežjih, je neki uporabnik na X-u začel trditi, da je influencerka izgubila okoli 140.000 sledilcev takoj po tem, ko se ji je zgodil spodrsljaj. Identiteta influencerke ni znana, odzivi na njeno nezgodo pa so deljeni – medtem ko nekateri menijo, da sledilce zavaja z uporabo filtrov, jo drugi zagovarjajo.

Več iz teme

družbena omrežjainstagramvplivnica
ZADNJE NOVICE
12:10
Šport  |  Športni trači
EROS

Olimpijci v zasebnem življenju: močni, stabilni in divji tudi v spalnici

Vrhunska pripravljenost odlična podlaga za spolnost. Slednja pred tekmovanji ni vedno prepovedana.
19. 2. 2026 | 12:10
12:06
Novice  |  Slovenija
SLOVO

Žalostna vest: umrl je nekdanji slovenski zunanji minister

Boris Frlec se je poslovil V 91. letu starosti.
19. 2. 2026 | 12:06
11:42
Bulvar  |  Tuji trači
PREISKOVALNI POSTOPEK

Šok v britanski kraljevi družini: nekdanji princ Andrew aretiran (VIDEO)

Andrew odločno zanika vse obtožbe proti njemu v povezavi z Epsteinom.
19. 2. 2026 | 11:42
11:30
Novice  |  Kronika  |  Doma
VANDALA

Na območju Dobove nekdo poškodoval dve službeni vozili policije. Zdaj znano, kdo

Brežiški policisti so ugotovili, kdo sta bila vandala, ki sta poškodovala službena vozila.
19. 2. 2026 | 11:30
11:10
Šport  |  Tekme
ŠAH

Carslen še 21. svetovni prvak

Fabio Caruana blizu uspeha, a mu uroka (še) ni uspelo prekiniti.
19. 2. 2026 | 11:10
10:59
Novice  |  Slovenija
NARAŠČANJE REK

Arso opozarja: reke po Sloveniji bodo danes narasle do rekordnih ravni, tu bo najhuje

Povišana bo tudi gladina morja.
19. 2. 2026 | 10:59

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SANJSKO

Odkrijte termalni raj na Madžarskem

Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
SANJSKO

Odkrijte termalni raj na Madžarskem

Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
Promo
Novice  |  Slovenija
HITRI KREDIT

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
17. 2. 2026 | 13:59
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 08:51
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 09:39
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNI TELEFON

Želite biti med prvimi?

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
18. 2. 2026 | 09:44
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki