To so najlepši hoteli na svetu: na prestižnem seznamu tudi Hrvaška (FOTO)

Kdor ima čut za estetiko in dovolj globok žep, bo idejo za letošnje počitnice lahko dobil ob najnovejšem seznamu izbrancev za prestižno nagrado Prix Versailles. Mednarodno arhitekturno in oblikovalsko nagrado podeljujejo v več kategorijah, najbolj težko pričakovan pa je prav seznam hotelov. Letos so nanj uvrstili 16 hotelov, ki so po mnenju ocenjevalcev lepi, inovativni, povezani z lokalnim okoljem in trajnostni, poleg tega pa imajo tudi kulturni vpliv.

Med nam najbližjimi sta Villa Dubrovnik na Hrvaškem in Orient Express La Minerva v Rimu. Prva stoji nad Jadranom, nasproti staremu mestnemu jedru Dubrovnika. Hotel, ki ga je leta 1961 zasnoval hrvaški arhitekt Mladen Frka, so prenovili v duhu umirjenega razkošja. Drugi je prava rimska poslastica. Orient Express La Minerva stoji v palači iz 17. stoletja v samem srcu Rima, blizu Panteona. Notranjost združuje zgodovinsko arhitekturo in poklon zlati dobi železniških potovanj: marmor, les, premišljena svetila in detajli, ki spominjajo na razkošne vagone nekdanjih velikih evropskih potovanj.

Pravljični Kasbah d'If v Marakešu FOTO: Prix Versailles

Med najbolj osupljivimi je Desert Rock v Savdski Arabiji. Luksuzno gorsko letovišče so zgradili neposredno v starodavne skalne formacije gorovja Hidžaz, tako da so vile in apartmaji skriti med jamami, pečinami in skalnatimi izrastki. Prava paša za oči je tudi Kasbah d'If v Marakešu. Hotel stoji na robu puščave Agafay, zgrajen pa je iz zbite zemlje kot sodobna interpretacija tradicionalnih maroških trdnjav.

Na seznamu 16 najlepših hotelov na svetu so še The ArcadiaPlace ob jezeru Lugu na Kitajskem, The Silk Lakehouse v Hangzhouju, Sir Prague na Češkem, Chiemgauhof Lakeside Retreat v Nemčiji, La Fondation in Les Roches v Franciji, The Telegraph Hotel v Tbilisiju v Gruziji, Splendido, A Belmond Hotel v Portofinu, The Oberoi Rajgarh Palace v Indiji, Naboa v Tulumu, Soori Penang v Maleziji in Maison Mystique na Tajskem.