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DOGOVOR O KONČANJU VOJNE

To so posnetki za zgodovino! Trump in Pezeškijan podpisala dogovor za končanje vojne (VIDEO)

Trump po podpisu sporazuma z Iranom zagrozil: »Bombardirali jih bomo do smrti, če ga prekršijo«
FOTO: Evelyn Hockstein Reuters

FOTO: Evelyn Hockstein Reuters

FOTO: Handout Afp

FOTO: Handout Afp

FOTO: Handout Afp

FOTO: Handout Afp

FOTO: Handout Afp

FOTO: Handout Afp

FOTO: Evelyn Hockstein Reuters
FOTO: Handout Afp
FOTO: Handout Afp
FOTO: Handout Afp
N. Č.
 18. 6. 2026 | 08:52
 18. 6. 2026 | 10:02
5:19
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ZDA in Iran sta objavila besedilo začasnega sporazuma o končanju vojne, ki sta ga podpisala ameriški predsednik Donald Trump in iranski predsednik Masud Pezeškijan. Po podpisu je Trump Iranu zagrozil, da bodo ZDA nadaljevale napade in ubile iranske predstavnike, če Teheran ne bo izpolnil svojih obveznosti.

Trump, ki se je v Franciji udeležil vrha G7 z drugimi voditelji, je obenem umaknil vsaj eno od svojih dosedanjih utemeljitev za napad na Iran. Dejal je, da bi bilo »nepravično«, če Teheran ne bi imel balističnih raket, čeprav je prej obljubljal, da jih bo uničil. »Bombardirali jih bomo do smrti, če prekršijo sporazum,« je o Iranu dejal na novinarski konferenci. »Nočem, da to storijo. Želim, da spoštujejo sporazum,« je dodal.

Irance je označil za »pametne ljudi«, medtem ko ameriški in iranski pogajalci v prihodnjih 60 dneh delajo na trajnem premirju. Trump je dejal, da upa, da bo dogovor prinesel mir na Bližnjem vzhodu in znižal cene nafte. Pred tem je dejal tudi: »Če mi ne bo všeč, če se ne bodo obnašali spodobno, se bomo vrnili k metanju bomb naravnost v sredino njihove glave, prav?«

Prvi sporazum po letu 1979

Iranski voditelji se na nove grožnje niso odzvali. Obenem so praznovali trenutek in objavili fotografije dokumenta, ki velja za prvi sporazum, ki sta ga podpisala ameriški in iranski predsednik od ustanovitve Islamske republike leta 1979.

»Vse, kar smo želeli doseči z vojaško akcijo, smo večkratno dosegli s pogajanji; tega ni bilo mogoče niti primerjati,« je glavni iranski pogajalec Mohamed Baker Kalibaf za državno televizijo dejal o sporazumu, ki vključuje tudi odmrznitev več milijard dolarjev iranskega premoženja.

FOTO: Handout Afp
FOTO: Handout Afp

Sporazum podpisan v Versaillesu

Bela hiša je za BBC sporočila, da je Trump dokument o sporazumu z Iranom podpisal sinoči v palači Versailles v Franciji. Po navedbah Bele hiše ga je podpisal tudi iranski predsednik Masud Pezeškijan. S podpisom se začenja podaljšljivo 60-dnevno obdobje, v katerem naj bi ZDA in Iran dosegla dokončnejši dogovor.

Podpis obeh predsednikov je sledil temu, da sta predsednik iranskega parlamenta Mohamed Baker Kalibaf in podpredsednik ZDA J. D. Vance sporazum elektronsko podpisala že v nedeljo, je pojasnila Bela hiša. Na vprašanje novinarjev o sporazumu je Trump, še preden je sedel v predsedniško kolono vozil, dejal: »Podpisano je. Podpisano v Versaillesu. Pravkar sem podpisal.«

Trump je sporazum podpisal tik pred večerjo s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom v palači Versailles, kjer je bil podpisan tudi sporazum, s katerim se je formalno končala prva svetovna vojna. Ameriški in iranski predstavniki so po navedbah virov povedali, da sta Trump in Pezeškijan memorandum digitalno podpisala v angleškem in perzijskem jeziku. Iransko zunanje ministrstvo je sporočilo, da je sporazum začel veljati že v sredo.

Kaj vsebuje memorandum

Memorandum v 14 točkah podaljšuje prekinitev ognja, napovedano aprila, še za 60 dni. Vključuje tudi Libanon, da bi obema stranema omogočil pogajanja o dokončnem premirju.

Dogovor vključuje takojšnjo ustavitev vojne na vseh frontah, tudi v Libanonu, popolno obnovitev pomorskega prometa »brez kakršnih koli stroškov« v Hormuški ožini, odpravo ameriške blokade iranskih pristanišč, odpravo ameriških sankcij proti Iranu, odmrznitev iranskega premoženja in 300 milijard dolarjev vreden investicijski sklad za povojno obnovo Islamske republike.

FOTO: Handout Afp
FOTO: Handout Afp

Predsednik iranskega parlamenta Mohamed Baker Kalibaf je v intervjuju za državno televizijo dejal, da se Hormuška ožina »ne bo vrnila v stanje pred vojno«. »Iran ima pravico do suverenosti nad Hormuško ožino in seveda bomo zaračunavali pristojbino za storitve,« je dodal. Iran naj bi po 60 dneh začel zaračunavati pristojbino ladjam, ki plujejo skozi to ključno morsko pot.

Dolgoročno naj bi po sporazumu Iran sodeloval z Omanom in drugimi zalivskimi državami pri oblikovanju širšega dogovora o upravljanju Hormuške ožine.

Po navedbah BBC ZDA menijo, da bo Iran svoje pravice uveljavljal »agresivno«, vendar zalivske države po besedah enega ameriškega uradnika »nikoli« ne bodo sprejele prihodnosti, v kateri bi obstajal sistem zaračunavanja prehoda skozi ožino.

Če Izrael napade Libanon, bi to pomenilo kršitev memoranduma

Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmail Bagai je na Telegramu zapisal, da bo, če bo Izrael nadaljeval napade na Libanon, to veljalo za kršitev memoranduma. Izraelske sile so v sredo izvedle nove napade na jugu Libanona, so poročali državni mediji, kljub novim Trumpovim kritikam izraelskih dejanj v tej državi. Tako Izrael kot Hezbolah sta po nedeljski večerni objavi sporazuma med ZDA in Iranom izvedla napade drug proti drugemu.

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