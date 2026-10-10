To so strašni prizori iz Paname: poškodovanih najmanj 27 ljudi, škoda na stotinah stavb (VIDEO in FOTO)

V potresu z magnitudo 7,7, ki je v petek stresel Panamo, je bilo poškodovanih najmanj 27 ljudi, je danes sporočila panamska civilna zaščita. O smrtnih žrtvah in pogrešanih za zdaj ne poročajo. Gmotno škodo so zabeležili na več kot 400 stavbah, med katerimi je okoli 150 stanovanjskih objektov, poročajo tuje tiskovne agencije. »Prva poročila kažejo na škodo na stanovanjih, izobraževalnih centrih, bolnišnicah, cerkvah, vladnih stavbah, mostovih in cestah v različnih provincah države,« je v izjavi navedla civilna zaščita.

Gmotno škodo so zabeležili v devetih prizadetih provincah. Med poškodovanimi objekti je 142 domov, štiri večstanovanjske stavbe, 188 izobraževalnih in 20 zdravstvenih ustanov, 26 vladnih stavb, devet mostov, več cerkev in hotelov. Poškodovane naj bi bile tudi skoraj vse čistilne naprave za vodo v državi. Potres je po podatkih Ameriškega geološkega zavoda (USGS) Panamo stresel v petek malo pred 18. uro po srednjeevropskem času. Epicenter je bil v bližini kraja Pitaloza Arriba v provinci Herrera v osrednjem delu države, na globini desetih kilometrov. Poleg Herrere sta med najbolj prizadetimi še provinci Cocle in Los Santos.

FOTO: Enea Lebrun Reuters

FOTO: Enea Lebrun Reuters

FOTO: Martin Bernetti Afp

FOTO: Enea Lebrun Reuters

V prestolnici zaprli letališče

Potres so močno občutili tudi v prestolnici Panama, približno 200 kilometrov od epicentra. Tamkajšnje mednarodno letališče so začasno zaprli, več letov pa preventivno preusmerili na druga letališča. Uprava Panamskega prekopa je medtem sporočila, da potres ni vplival na ladijski promet v prekopu, ki Tihi ocean povezuje z Atlantskim.

Letos že več močnih potresov v Latinski Ameriki

To je bil najmanj četrti letošnji potres v Latinski Ameriki z magnitudo nad sedem. Pred njim sta junija močna potresa stresla venezuelsko zvezno državo La Guaira, avgusta pa je močan potres prizadel zahodno Kolumbijo.