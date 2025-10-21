To sta Britanki, ki sta preveslali Tihi ocean, najbolj pogrešali prho in čokolado (FOTO)

Britanki Miriam Payne in Jess Rowe sta prečkali Tihi ocean brez ključne opreme, kot so navigacijske luči in radio. Z ladjo Velocity sta 5. maja odpluli iz Peruja proti Avstraliji, na poti pa sta se soočali s številnimi izzivi. Dvojica se je ponoči pri veslanju na dve uri izmenjevala, zato je bil normalen spanec nemogoč. Pogrešali sta tudi prho, največjo krizo pa sta imeli, ko sta 140. dne pustolovščine ugotovili, da imata samo še dve tablici čokolade. Povprečno sta preveslali 50 navtičnih milj na dan. Pot je trajala pet mesecev in pol in se je pred kratkim uspešno zaključila v Cairnsu.

Gojili sta mikrozelenjavo in razsoljevali morsko vodo.

Preživljali sta se s 400 kilogrami večinoma posušene hrane, napravo za razsoljevanje morske vode in enoto za gojenje mikrozelenjave. Oskrba s sončno energijo je bila nezanesljiva, kar jima je povzročalo težave z navigacijo in komunikacijo. Praktično brez običajne ladijske tehnične opreme sta preživeli devetmetrske valove, silovite nevihte in pluli po ladijskih poteh, kjer bi njun čoln prav lahko – ko ju niso mogli opaziti prek navigacijskih naprav – zdrobilo kakšno čezoceansko plovilo.

Najbolj sta pogrešali prho in čokolado.

Stik s kopnim je bil izjemno čustven. Po več kot 15.000 kilometrih na morju sta se približali Cairnsu v Avstraliji. Zadnjih nekaj ur potovanja je bilo izjemno težkih zaradi močnega vetra in tokov, ki so ju odnašali stran od obale. Po večurnem boju sta končno le prispeli do Cairns Yacht Cluba ob 18.42, kjer so ju pričakali prijatelji in družina.

Njuno potovanje ni bilo samo fizični izziv, temveč tudi humanitarna misija. S svojim podvigom sta zbrali več kot 86.000 funtov (98.970 evrov) za Outward Bound Trust, organizacijo, ki podpira mlade pri razvijanju veščin in samozavesti skozi pustolovske aktivnosti.