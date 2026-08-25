Toča pobila najmanj sto golobov, moškega odnesla deroča voda (FOTO in VIDEO)

Ponedeljek je bil vremensko izredno neprijazen do držav v zahodni Evropi. Na jugu Francije je pustošil tornado, ki je poškodoval na stotine hiš, Španijo pa je prizadelo močno neurje s točo v velikosti žogic za golf. Ogromne ledene krogle so ubile najmanj sto golobov, ki si niso uspeli pravočasno poiskati zavetje, v nevarnosti pa so bili seveda tudi ljudje, ki so jih oblasti opozarjale, naj ostanejo v zaprtih prostorih.

Iz mesta Tarragono prihajajo grozljivi posnetki močnega naliva, ki je povzročil hudourniške poplave, kaos v prometu, voda je zalila ogromno stavb in povzročila škodo na infrastrukturi, zaradi podrtih dreves so bile dalj časa zaprte ceste. Enega moškega je močan vodni tok celo spodnesel in ga odnesel s seboj, ko se je cesta spremenila v deročo reko, zaradi toče in naliva se je podrl tudi del strehe nakupovalnega centra.

Ekstremno vreme je v pristanišču Tarragona ubilo tudi okoli 100 golobov, ki jih je zadela toča. »Ptice se niso imele časa zaščititi in poiskati zavetja pred silovitim neurjem, ki je prizadelo območje,« je za The Sun povedal domačin. Močan veter je podrl tudi več električnih dogov, zaradi česar je brez elektrike ostalo na stotine gospodinjstev, lokalni gasilci pa so prejeli več kot 1000 klicev na pomoč.