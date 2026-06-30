Neurje se je zneslo nad deli Italije in Avstrije: avtobus končal v hudourniku, potnike so reševali gasilci (FOTO)

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Močne padavine, veter in ponekod toča so v Milanu povzročili obsežno škodo. Poškodovanih po doslej znanih podatkih ni bilo. Neurje se je nad prestolnico Lombardije zneslo po večdnevnem vročinskem valu s temperaturami okoli 38 stopinj Celzija. Huda nevihta je sprva prizadela severne dele Milana, kasneje se je razširila na dele Lombardije proti Vareseju, Comu in Bergamu. Gasilci so morali posredovati več desetkrat, predvsem zaradi podrtih dreves, odkritih streh in poplavljenih kleti, poročajo italijanski mediji.
Civilna zaščita Lombardije je že pred nevihto izdala rumeno vremensko opozorilo za večje dele območja. Oblasti so iz bojazni zaradi morebitnih poplav spremljale gladino vode rek Seveso in Lambro. Vremenoslovci pričakujejo, da bodo nevihte začasno ublažile vročinski val in znižale temperature na bolj tipične ravni za ta letni čas. Vendar pa bi se lahko vročina v prihodnjih dneh znova okrepila.
V avstrijski zvezni deželi Solnograško so se morali gasilci v ponedeljek zvečer po hudem neurju spopasti z gozdnimi požari, ki jih je povzročil udar strele. V več okrožjih je nevihtna fronta povzročila manjše zemeljske plazove, poplavilo je ceste in kleti, podiralo je drevesa, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.
Močno neurje z obilnim deževjem je v ponedeljek zvečer sprožilo več zemeljskih plazov v dolini Stanzertal v avstrijski deželi Tirolski. Blato in kamenje sta zasula prometnice, podivjana voda pa je s seboj odnesla avtobus, ki je vozil med krajema Schnann in Flirsch. Nesreča se je zgodila okoli 20.20, ko sta blato in voda iz hudourniškega potoka Hohe Riefe preplavila lokalno cesto. Na nekaterih delih je voda dosegla višino okoli 80 centimetrov, hudournik pa je zajel avtobus ter ga v trenutku napolnil z vodo in muljem. Člani prostovoljnega gasilskega društva so s hitrim posredovanjem iz potopljenega vozila rešili 49-letnega voznika in tri potnike. Med njimi so bili 31-letni državljan Irana ter 39-letna ženska in 14-letno dekle iz Avstrije, ki k sreči niso utrpeli poškodb. Voznik avtobusa se je v nesreči poškodoval, zato so ga z reševalnim vozilom prepeljali v bolnišnico. Glavno cesto so pristojne službe očistile in odprle za promet še isto noč, medtem ko s pomočjo težke mehanizacije nadaljujejo odstranjevanje nanosov. Le zahvaljujoč požrtvovalnim gasilcem v takšnih izrednih razmerah ni prišlo do tragedije.