Neurje se je zneslo nad deli Italije in Avstrije: avtobus končal v hudourniku, potnike so reševali gasilci (FOTO)

Močne padavine, veter in ponekod toča so v Milanu povzročili obsežno škodo. Poškodovanih po doslej znanih podatkih ni bilo. Neurje se je nad prestolnico Lombardije zneslo po večdnevnem vročinskem valu s temperaturami okoli 38 stopinj Celzija. Huda nevihta je sprva prizadela severne dele Milana, kasneje se je razširila na dele Lombardije proti Vareseju, Comu in Bergamu. Gasilci so morali posredovati več desetkrat, predvsem zaradi podrtih dreves, odkritih streh in poplavljenih kleti, poročajo italijanski mediji.

Civilna zaščita Lombardije je že pred nevihto izdala rumeno vremensko opozorilo za večje dele območja. Oblasti so iz bojazni zaradi morebitnih poplav spremljale gladino vode rek Seveso in Lambro. Vremenoslovci pričakujejo, da bodo nevihte začasno ublažile vročinski val in znižale temperature na bolj tipične ravni za ta letni čas. Vendar pa bi se lahko vročina v prihodnjih dneh znova okrepila.

V avstrijski zvezni deželi Solnograško so se morali gasilci v ponedeljek zvečer po hudem neurju spopasti z gozdnimi požari, ki jih je povzročil udar strele. V več okrožjih je nevihtna fronta povzročila manjše zemeljske plazove, poplavilo je ceste in kleti, podiralo je drevesa, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.