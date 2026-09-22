Točite gorivo tudi po »kliku« pištole? Ta navada vas lahko stane tudi več kot tisoč evrov

Marsikdo ob točenju goriva naredi še en ali dva dodatna stiska ročice, čeprav je pištola že kliknila in samodejno prekinila točenje. Toda nemški avtomobilski klub ADAC opozarja, da lahko prav ta navidezno nedolžna navada pri bencinskih avtomobilih povzroči drag kvar. Račun za popravilo lahko v skrajnem primeru preseže tisoč evrov, opozarjajo na Dnevnik.hr.

Po opozorilih ADAC je samodejni izklop pištole znak, da je goriva dovolj. Nadaljnje polnjenje lahko povzroči, da tekoče gorivo pride tja, kjer bi morale biti le gorivne pare.

Težava se skriva v sistemu EVAP

Sodobni bencinski avtomobili imajo sistem EVAP, ki preprečuje, da bi bencinski hlapi nenadzorovano uhajali v ozračje. Hlapi iz rezervoarja potujejo do filtra z aktivnim ogljem, kjer se začasno zadržijo. Ko motor deluje v ustreznih razmerah, jih sistem usmeri v motor, kjer zgorijo. Toda sistem je namenjen hlapom, ne tekočemu gorivu. Če voznik po samodejnem izklopu pištole rezervoar še naprej polni, lahko gorivo prodre v prezračevalni vod in nato v filter z aktivnim ogljem. Ta se lahko prepoji, poškoduje ali preneha pravilno delovati. Prižge se lahko opozorilna lučka, težave ima lahko tudi motor.

Posledice niso nujno takojšnje

Poškodovan sistem lahko povzroči opozorila na armaturni plošči, neenakomerno delovanje motorja, težave z nadzorom emisij, vozilo pa lahko zaradi okvare tudi ne opravi tehničnega pregleda. Najslabša novica? Poškodovanega filtra z aktivnim ogljem praviloma ni mogoče preprosto očistiti in ga je treba zamenjati. Cena je odvisna od avtomobila in zahtevnosti posega. Po navedbah Dnevnik.hr lahko popravilo stane več sto evrov, pri nekaterih vozilih pa tudi več kot tisoč evrov.

Ko klikne, je dovolj

Pri naslednjem obisku bencinske črpalke se torej morda ne splača loviti okroglega zneska na računu ali v rezervoar spraviti še »samo malo« goriva. Tistih nekaj dodatnih decilitrov ali litrov vam lahko prinese precej dražjo posledico, kot ste pričakovali.