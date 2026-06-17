Toliko je treba odšteti za hrano, pivo, vodo ...: objava cenika z mundiala zaokrožila na spletu (FOTO)

Visoke cene vstopnic niso edina stvar, zaradi katere navijači na letošnjem svetovnem prvenstvu segajo globoko v žep. V zadnjih dneh so veliko pozornosti pritegnile tudi cene hrane in pijače na stadionih, zlasti v ZDA, kjer lahko obisk tekme hitro postane dražji od same vstopnice.

Med najbolj izpostavljenimi je stadion Lumen Field v Seattlu, eno od prizorišč letošnjega prvenstva. Objavljeni ceniki gostinske ponudbe so med navijači sprožili številne odzive. Za ameriško pivo je treba odšteti približno 15,60 evra (17,99 dolarja), za uvoženo oziroma craft pivo pa okoli 16,50 evra (18,99 dolarja), poroča The Sun. Tudi voda ni poceni. Za plastenko vode obiskovalci odštejejo nekaj več kot pet evrov (5,99 dolarja). Visoke so tudi cene prigrizkov. Mehka presta stane približno 11,70 evra (13,49 dolarja), ocvrto pecivo pa okoli 9,50 evra (10,99 dolarja). To pomeni, da navijača pivo in presta skupaj staneta skoraj 28 evrov (32,48 dolarja).

Cene pijače in hrane. FOTO: Posnetek Zaslona X

Objava cenika je hitro zaokrožila po družbenih omrežjih. Eden od navijačev je ceno piva označil za »kriminalno«, drugi pa se je pošalil, da bo zaradi takšnih cen med tekmami raje žejen in lačen. Številni so opozorili, da obisk tekem postaja vse večji finančni zalogaj, še posebej za družine. Če bi si štiričlanska družina med tekmo privoščila po eno pijačo in prigrizek, bi račun presegel 110 evrov, še preden bi prišteli stroške vstopnic, prevoza ali nastanitve.

Cene hrane in pijače. FOTO: Posnetek Zaslona X

Veliko sedežev ostalo praznih

Vprašanje visokih cen pa ni omejeno zgolj na hrano in pijačo. V zadnjih dneh so se znova pojavile razprave o cenah vstopnic. Posebno pozornost so pritegnili prizori s tekme med Južno Korejo in Češko v Guadalajari, kjer je bilo na tribunah veliko sedežev praznih. FIFA je sicer sporočila, da si je srečanje ogledalo 44.985 gledalcev, vendar so fotografije s stadiona, ki sprejme približno 46.000 obiskovalcev, sprožile ugibanja o dejanskem zanimanju za posamezne tekme prvenstva. Nekateri navijači so ocenili, da so prav visoke cene vstopnic eden od razlogov za prazne sedeže, poroča Reuters.

Kar nekaj sedežev je ostalo praznih. FOTO: Reuters

Kritični so tudi v organizaciji Football Supporters Europe (FSE), kjer opozarjajo, da so se cene nekaterih vstopnic v primerjavi s svetovnim prvenstvom v Katarju leta 2022 zvišale tudi za petkrat. Po njihovem mnenju takšna politika številnim običajnim navijačem otežuje obisk tekem. FIFA predsednik Gianni Infantino vse očitke odločno zavrača. Po njegovih besedah so cene primerljive z drugimi največjimi športnimi dogodki na svetu. Ob tem poudarja, da zanimanje za prvenstvo ostaja veliko in da je FIFA doslej prodala že več kot šest milijonov vstopnic.