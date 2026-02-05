Tolikšna je vrednost zlate medalje na Olimpijskih igrah. Nikoli ni bila večja (FOTO)

Zahvaljujoč rekordnemu porastu cen plemenitih kovin na svetovnih trgih so medalje, ki jih bodo športniki osvojili na Zimskih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini, najdražje v zgodovini. Vrednost zlatih odličij se je skoraj potrojila v primerjavi s prejšnjimi igrami. Športniki, ki se bodo letos povzpeli na zmagovalni oder na Zimskih olimpijskih igrah v Italiji, bodo nagrajeni z medaljami, katerih materialna vrednost je dosegla zgodovinski rekord. Čeprav je čustvena vrednost olimpijske medalje neprecenljiva, njena notranja denarna vrednost še nikoli ni bila tako visoka, piše CNN.

Baker za izdelavo bronastih medalj. FOTO: Guglielmo Mangiapane Reuters

Po zadnjih izračunih, ki temeljijo na trenutnih cenah kovin, je vrednost ene zlate medalje približno 2.200 evrov. Za primerjavo, zlata medalja na Zimskih olimpijskih igrah v Pekingu leta 2022 je imela vrednost okoli 700 evrov, kar pomeni, da je njena vrednost v samo nekaj letih zrasla skoraj trikrat. Skupno bo podeljenih več kot 700 zlatih, srebrnih in bronastih medalj za najboljše športnike sveta v disciplinah, od smučanja in hokeja do umetnostnega drsanja.

Glavni razlog za to drastično podražitev je silovit porast cen zlata in srebra na svetovnih borzah. Od zadnjih Poletnih iger v Parizu 2024 se je cena zlata dvignila za več kot 100 odstotkov, medtem ko je srebro poskočilo za neverjetnih 200 odstotkov. Ta skok je bil povzročil z globalno geopolitično nestabilnostjo, zaradi katere so vlagatelji in centralne banke začele množično kupovati zlato kot tradicionalno »varno zatočišče« za kapital. Po analizi CNN bo povpraševanje verjetno še vedno močno, kar pomeni, da bodo medalje na naslednjih igrah morda še dražje.

Izdelali bodo okoli 700 medalj za Zimske olimpijske igre 2026 Milano-Cortina. FOTO: Guglielmo Mangiapane Reuters

Kljub imenu pa zlata olimpijska medalja ni narejena iz čistega zlata. Pravzaprav je večinoma sestavljena iz srebra. Po strogih pravilih Mednarodnega olimpijskega komiteja mora vsaka zlata medalja vsebovati najmanj šest gramov čistega zlata.

Medalje za igre v Milanu in Cortini, ki jih izdeluje Italijanska državna kovnica, tehtajo 506 gramov, od tega je 500 gramov čisto srebro, preostalih šest gramov pa je pozlata iz čistega zlata. Zadnje medalje iz čistega zlata so bile podeljene davnega leta 1912 na igrah v Stockholmu. Srebrna medalja, težka 500 gramov, je v celoti narejena iz srebra in je vredna približno 1300 evrov.