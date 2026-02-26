  • Delo d.o.o.
RAZLIČNI ODZIVI

Tonin po pobudi My Voice, My Choice: Po zapravljenem milijonu, potokih prelitih solza in dramah se je zgodilo ... natanko nič

Različni odzivi evroposlancev na odgovor komisije glede pobude My Voice, My Choice.
Nika Kovač. Črt Piksi/Delo
Nika Kovač. Črt Piksi/Delo
STA, S. U.
 26. 2. 2026 | 18:45
 26. 2. 2026 | 19:09
4:31
A+A-

Slovenski evroposlanci so različno pospremili današnji odgovor Evropske komisije na državljansko pobudo za varen in dostopen splav v Evropi My Voice, My Choice. Matjaž Nemec in Irena Joveva jo opisujeta kot pomemben mejnik, medtem ko Romano Tomc skrbi koriščenje sredstev iz Evropskega socialnega sklada. Po oceni Mateja Tonina pa se ni zgodilo nič.

Evropska komisija je danes v odgovoru na pobudo, pod katero se je podpisalo več kot 1,1 milijona državljanov EU, z resolucijo pa jo je podprl tudi Evropski parlament, zapisala, da za izpolnitev njenega cilja ni treba vzpostaviti novega finančnega mehanizma, saj lahko države članice EU za podporo dostopnemu in varnemu splavu uporabijo evropska sredstva iz obstoječega socialnega sklada.

Nemec (S&D/SD) v odločitvi vidi zgodovinski trenutek za vse ženske v Evropi in njihovo pravico do varnega in dostopnega splava ter poudarja, da pozitiven odziv Evropske komisije ni simboličen. »Komisija je prvič potrdila, da lahko države članice uporabijo sredstva EU za podporo ženskam pri financiranju varnega splava,« je sporočil. Pobuda My Voice My Choice je po njegovih besedah pokazala, da lahko "majhna skupina pogumnih, odločnih žensk in deklet spremeni Evropo".

Tudi po mnenju Irene Joveve (Renew Europe/Svoboda) gre za pomemben mejnik za pravice ženske v Evropi. »Prvič v zgodovini smo dobili institucionalno priznanje, da dostop do varnega splava ni zgolj vprašanje nacionalnih odločitev, temveč tudi vprašanje evropskih politik. Glede na omejene pristojnosti na področju zdravstva je komisija naredila najpomembnejše - zagotovila je dostop do sredstev,« je zapisala. »Kljub pozitivni odločitvi pa boj za pravice še ni končan, saj moramo zagotoviti, da se države članice k mehanizmu pridružijo, ter zagotoviti sredstva v prihajajočem večletnem finančnem okviru,« je opozorila.

Tomc (EPP/SDS) medtem izpostavlja, da Evropska komisija "ni predlagala nobenega novega zakonodajnega instrumenta, nobenega novega sklada, ni kršila suverenosti držav in s postopkom državljanske pobude ne bo nadaljevala". S tem je po njenih besedah pokazala, da se zaveda nacionalne pristojnosti za področje zdravstva. Skrbi pa jo možnost koriščenja sredstev iz Evropskega socialnega sklada, ki so namenjena odpravljanju socialnih razlik med državami. Napovedala je, da bo na to opozorila v Evropskem parlamentu, kjer sodeluje pri pripravi mnenj o delovanju sklada, in dodala, da bo nasprotovala vključitvi stroškov splava med dopustne izdatke. Odgovor Evropske komisije je v zapisu na omrežju X označila kot izhod v sili in menila, da v praksi nikoli ne bo deloval.

Na omrežju X se je odzval tudi Tonin (EPP/NSi). »Po zapravljenem milijonu, potokih prelitih solza in dramah na hodnikih Evropskega parlamenta se je zgodilo ... natanko NIČ,« je zapisal.

»Evropska komisija je danes jasno povedala to, kar sem sam trdil ves čas: zdravstvena politika in ureditev vprašanja splava je v pristojnosti držav članic in EU tukaj pristojnosti nima. V svoji odločitvi je Evropska komisija jasno upoštevala načelo subsidiarnosti in odločno zaščitila pravni okvir EU,« je navedel. Po njegovem mnenju je bila sicer pobuda My Voice, My Choice pred evropskimi volitvami sprožena, da bi se zagotovila zmaga Gibanju Svoboda. »Nika Kovač danes ne fajta za slovenske ženske brez ginekologa, ampak za zmago Goloba na prihajajočih volitvah. Ne bo ji uspelo,« je še zapisal Tonin.

Iz Slovenije čestitke kampanji My Voice, My Choice

Zunanja ministrica Tanja Fajon je pobudi My Voice, My Choice čestitala za »pomembno zmago«, potem ko je Evropska komisija sporočila, da lahko države članice za varen in dostopen splav uporabijo sredstva iz evropskega socialnega sklada. Ocenila je, da gre za preboj na ravni EU in zmago vztrajnosti ter solidarnosti.

Podporo so izrazili tudi v Levici in ministrica za kulturo Asta Vrečko, ki je odločitev označila za zgodovinski dosežek in pomemben korak v boju za pravice žensk po Evropi. Komisija je ob tem pojasnila, da nov finančni mehanizem ni potreben, saj lahko države cilj uresničijo z že obstoječimi sredstvi. Pobudniki so sicer predlagali poseben prostovoljni sklad za pomoč ženskam, ki do splava v svoji državi ne morejo dostopati.

Več iz teme

pravica do splavasplavEvropski parlamentmy voice my choiceMatej Tonin
