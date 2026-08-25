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Tornado odnašal strehe, več kot 40 poškodovanih! Prizori iz Francije zastrašujoči, na nosečnico se je zrušila hiša (VIDEO)

V Franciji se povprečno pojavi nekaj deset tornadov na leto.
Posnetek iz Villefloure prikazuje tornado, ki je 24. avgusta 2026 prizadel vas Pomas v jugozahodni Franciji. FOTO: Cyrille Kaldor/Ugc/Afp Afp

Posnetek iz Villefloure prikazuje tornado, ki je 24. avgusta 2026 prizadel vas Pomas v jugozahodni Franciji. FOTO: Cyrille Kaldor/Ugc/Afp Afp

Tornado je 24. avgusta prizadel departma Aude, medtem ko je za del jugozahodne Francije še vedno veljalo oranžno opozorilo. FOTO: Idriss Bigou-gilles Afp

Tornado je 24. avgusta prizadel departma Aude, medtem ko je za del jugozahodne Francije še vedno veljalo oranžno opozorilo. FOTO: Idriss Bigou-gilles Afp

FOTO: Idriss Bigou-gilles Afp

FOTO: Idriss Bigou-gilles Afp

Posnetek iz Villefloure prikazuje tornado, ki je 24. avgusta 2026 prizadel vas Pomas v jugozahodni Franciji. FOTO: Cyrille Kaldor/Ugc/Afp Afp
Tornado je 24. avgusta prizadel departma Aude, medtem ko je za del jugozahodne Francije še vedno veljalo oranžno opozorilo. FOTO: Idriss Bigou-gilles Afp
FOTO: Idriss Bigou-gilles Afp
STA, N. P.
 25. 8. 2026 | 09:15
0:18
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Tornado je v ponedeljek opustošil vas Pomas na jugozahodu Francije. Močan veter je ruval drevesa in odkrival strehe. Po ocenah lokalnih oblasti je bilo poškodovanih več sto domov, najmanj 41 ljudi je bilo ranjenih, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Tornado je v vasi Pomas z okoli tisoč prebivalci po ocenah lokalnih oblasti poškodoval 300 domov. Ranjenih je bilo 41 ljudi, pri čemer so jih 15 odpeljali v bolnišnico. Med njimi je bila tudi nosečnica, ki se je poškodovala, ko se je nanjo zrušila hiša. Na videoposnetkih dogajanja je videti odkrite strehe, podrta drevesa in poškodovana vozila. Francoska meteorološka služba Meteo-France je opozorila tudi na močan veter v bližnji vasi Arquettes-en-Val, kjer so sunki dosegli hitrost do 117 kilometrov na uro.

Tornado je 24. avgusta prizadel departma Aude, medtem ko je za del jugozahodne Francije še vedno veljalo oranžno opozorilo. FOTO: Idriss Bigou-gilles Afp
Tornado je 24. avgusta prizadel departma Aude, medtem ko je za del jugozahodne Francije še vedno veljalo oranžno opozorilo. FOTO: Idriss Bigou-gilles Afp

Za dele jugozahodne Francije so v veljavi oranžna opozorila pred nevihto. Izredne vremenske razmere so povzročile motnje v cestnem in železniškem prometu, pa tudi odpovedi letov na letališčih v Bordeauxu, Marseillu, Nici, Toulousu in Parizu. Brez elektrike je ostalo približno 2800 gospodinjstev v desetih vaseh, poroča britanski BBC. V Franciji se povprečno pojavi nekaj deset tornadov na leto. Po podatkih Meteo-France ni jasno, kakšen vpliv ima globalno segrevanje na njihovo pogostost in intenzivnost.

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