Tornado pustošil, pilot ujet na stezi: »Ničesar ne vidimo, letalo se močno trese!« (VIDEO)

Silovit tornado je v sredo opustošil del Brazilije in povzročil pravo razdejanje na letališču v mestu Chapecó. Veter je odnašal strehe, lomil kovinske konstrukcije in razbijal stekla. Del porušene konstrukcije je padel celo na manjše letalo. V širšem neurju je najmanj 24 ljudi utrpelo poškodbe, ena oseba pa je umrla.

Sunki vetra dosegali kar 126 kilometrov na uro

Pod njihovo silovitostjo so popustile strešne konstrukcije, poškodovani so bili hangarji in glavni del letališkega terminala. Veter je trgal kovinske dele stavb, razbijal okna in odnašal vse, kar mu je prišlo na pot. Posnetki iz zraka razkrivajo razsežnosti razdejanja. Na več delih letališkega kompleksa so ostala razkrita ostrešja, del porušene konstrukcije pa je padel tudi na manjše letalo.

Pilot obstal na stezi: »Ničesar ne vidimo, letalo se močno trese«

Še posebej dramatično je bilo za posadko potniškega letala brazilske družbe Azul, ki se je v trenutku udara tornada pripravljalo na vzlet.

Letalo je obstalo na vzletno-pristajalni stezi, saj zaradi silovitega vetra in izjemno slabe vidljivosti vzlet ni bil mogoč. »Na stezi smo in ničesar ne vidimo. Stojimo, letalo se močno trese in premika,« je posadka sporočila kontrolorjem zračnega prometa. Pojasnili so, da bodo počakali na izboljšanje razmer in nato ocenili, ali se lahko varno vrnejo na letališko ploščad. Letališki upravljavec Voe Xap je zaradi poškodb ustavil vse vzlete in pristanke. Potnike so pozvali, naj ne prihajajo na letališče, dokler pristojne službe ne pregledajo objektov in odpravijo nevarnosti.

Ena oseba umrla, poškodovanih najmanj 24 ljudi

Brazilska civilna zaščita je potrdila, da sta zahodni del zvezne države Santa Catarina prizadela dva tornada. Eden je udaril v Chapecó, drugi pa v mesto Xanxerê. Neurje je povzročilo obsežne izpade električne energije in internetnih povezav. Veter je odkrival strehe stanovanjskih hiš, rušil konstrukcije na parkirane avtomobile in povzročil veliko materialno škodo. Zaradi nevarnih razmer so v Chapecóju odpovedali popoldanski pouk.

Neurja sicer že od nedelje povzročajo težave po vsej zvezni državi. Po podatkih oblasti je prizadetih 58 občin in 1438 stanovanjskih objektov, štiri občine pa so razglasile izredne razmere. Poškodovanih je tudi 86 šolskih in 20 zdravstvenih objektov. Posledice neurja odpravlja več kot 200 gasilcev, ki odstranjujejo ruševine, poškodovane konstrukcije in drugo nevarno razbitino. Kdaj bo letališče ponovno normalno obratovalo, za zdaj še ni jasno. Medtem ko so mestne oblasti napovedale prekinitev letov do petka, upravljavec opozarja, da bodo lahko letališče odprli šele po temeljitem pregledu in sanaciji škode.