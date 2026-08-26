Tornado razdejal francosko vasico (FOTO)

Vas Pomas na jugozahodu Francije je v ponedeljek prizadel pravi tornado. Močan veter je v kraju z okoli tisoč prebivalci ruval drevesa in odkrival strehe. Po ocenah lokalnih oblasti je poškodoval 300 od skupno 476 hiš. Poškodovane so bile tudi javne zgradbe, vključno z mestno hišo in šolo. Ranjenih je bilo 41 ljudi, pri čemer so jih 15 odpeljali v bolnišnico. Med njimi je bila tudi nosečnica, ki je bila poškodovana, ko se je zrušila hiša.

Na videoposnetkih divjanja narave je videti odkrite strehe, podrta drevesa in poškodovana vozila. Francoska meteorološka služba Meteo-France je opozorila tudi na veter v bližnji vasi Arquettes-en-Val, kjer so sunki dosegli hitrost do 117 kilometrov na uro. Po poročanju portala La Dépêche je tornado v Pomasu delno poškodoval celo grad, ki je bil zgrajen med 15. in 17. stoletjem in je zaščiten zgodovinski spomenik.

300 HIŠ OD SKUPNO 476 je uničenih.

»Šokiran sem, ne vem, kaj naj storim. Streha se je zrušila, padla je naravnost v mojo dnevno sobo. Na srečo takrat tam ni bilo moje žene in otroka,« je povedal eden od prebivalcev omenjenega kraja Jean. Pierre Mahieu, ki je soustanovitelj francoskega observatorija za tornade in hude nevihte Keraunos ter specialist za tornade, je pojasnil, da je moral veter najverjetneje preseči hitrost 200 km/h, morda 220 km/h: »Primer Pomasa je tipičen: nevihta, ki je izbruhnila na ravnini Aude, se je vrtela okoli svoje osi. Temu pravimo supercelica.«

Avtomobili so leteli kot igračke. FOTO: Idriss Bigou-gilles/Afp