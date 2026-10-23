Tradicija kljubuje tehnologiji: tukaj še vedno ročno izdelujejo papirnate okraske

Umetna inteligenca vse bolj kroji naša življenja, sodobna tehnologija pa prevzema tudi opravila, ki so bila nekoč izključno v domeni ljudi. A vsi se še ne dajo. V majhnem mehiškem mestu San Salvador Huixcolotla kljub razvoju UI in tridimenzionalnega tiskanja številni domačini še vedno prisegajo na tradicijo. S kladivi in dleti potrpežljivo ustvarjajo pisane papirnate okraske, ki imajo posebno mesto v mehiški kulturi. Njihove ročno izdelane mojstrovine so nepogrešljiv del praznika mrtvih, ki ga Mehičani praznujejo 1. in 2. novembra.

Tri četrtine prebivalcev mesta se preživlja z izdelki, ki jih izvažajo po vsem svetu.

Pisani papir, okrašen z zapletenimi vzorci ljudske umetnosti, je znan kot papel picado (izrezljani papir). Z njim krasijo oltarje v spomin na pokojne pa tudi domove in ulice. Danes se z njegovo izdelavo preživlja kar tri četrtine od 17.000 prebivalcev mesta, njihove izdelke pa izvažajo po vsem svetu. »V zadovoljstvo nam je, da naše rokodelsko znanje cenijo tudi v drugih državah in da ljudje prepoznavajo vrednost ročno izdelanih stvari,« je za AFP povedal 58-letni Miguel Reynoso, ki se z izdelovanjem okrasnega papirja ukvarja že 40 let. Z ženo zaposlujeta več kot ducat ljudi, tudi svoje štiri hčerke. Njihove okrasne girlande naročajo celo kupci iz Južne Koreje in Japonske. Pred praznikom mrtvih naročila skokovito narastejo, takrat za okraševanje mest in vasi porabijo več sto tisoč listov pisanega papirja.

Tradicija izdelovanja okrasnega papirja se je začela konec 19. stoletja na rančih v okolici tega mesteca v osrednji Mehiki. Kmetijski delavci so po mezoameriškem izročilu v debel papir iz drevesnega lubja vrezovali preproste geometrijske vzorce. Sredi 19. stoletja je prihod tankega svilenega papirja iz Kitajske spremenil način izdelave, novi material je omogočil ustvarjanje precej bolj zapletenih in dovršenih motivov. Če se papir med delom strga, je treba zavreči celoten kup papirja, zato sta potrebni izjemna nežnost in natančnost.