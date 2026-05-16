  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ISKALNA AKCIJA

Tragedija je postala še večja: potapljač je iskal trupla pogrešanih Italijanov, a nato umrl sam

Za vojaškega potapljača je bila usodna dekompresijska bolezen. Turistični operater ni vedel za potop na globino več kot 30 metrov, ki so ga izvedli Italijani.
Potop na krasnih Maldivih je bil usoden za pet italijanskih in enega maldivskega potapljača. FOTO: Reinhard Krause/Pictures

Potop na krasnih Maldivih je bil usoden za pet italijanskih in enega maldivskega potapljača. FOTO: Reinhard Krause/Pictures

Maldivski vojaški potapljači med pripravami na potop; za enega je bilo iskanje usodno. FOTO: urad maldivskega predsednika

Maldivski vojaški potapljači med pripravami na potop; za enega je bilo iskanje usodno. FOTO: urad maldivskega predsednika

Potapljanje je priljubljena aktivnost na Maldivih. FOTO: Mohamed Afrah/AFP

Potapljanje je priljubljena aktivnost na Maldivih. FOTO: Mohamed Afrah/AFP

Maldivska obalna straža išče pogrešane italijanske potapljače. FOTO: urad maldivskega predsednika

Maldivska obalna straža išče pogrešane italijanske potapljače. FOTO: urad maldivskega predsednika

Potop na krasnih Maldivih je bil usoden za pet italijanskih in enega maldivskega potapljača. FOTO: Reinhard Krause/Pictures
Maldivski vojaški potapljači med pripravami na potop; za enega je bilo iskanje usodno. FOTO: urad maldivskega predsednika
Potapljanje je priljubljena aktivnost na Maldivih. FOTO: Mohamed Afrah/AFP
Maldivska obalna straža išče pogrešane italijanske potapljače. FOTO: urad maldivskega predsednika
S. I.
 16. 5. 2026 | 20:20
4:27
A+A-

Maldivski mediji poročajo, da iskanje trupel štirih italijanskih potapljačev, pogrešanih od četrtka (enega so našli mrtvega), zahtevalo še eno žrtev: umrl je potapljač maldivskih oboroženih sil, ki so ga pred tem v kritičnem stanju odpeljali v bolnišnico, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

»MNDF (maldivske nacionalne obrambne sile) izvajajo iskalno akcijo za štirimi potapljači, ki so izginili med potapljanjem na atolu Felidhey. Višji vodnik Mohamed Mahadi iz MNDF, ki je danes zbolel med iskalno akcijo, je umrl,« je na omrežju X sporočila maldivska vojska. Vodnik je verjetno umrl zaradi dekompresijske bolezni, ki jo povzroča nastajanje plinskih mehurčkov dušika v krvi in ​​tkivih. Vojaka so po vrnitvi s potopa zaradi slabega počutja odpeljali v lokalno bolnišnico. Do dekompresijske bolezni običajno pride zaradi hitrega padca okoliškega tlaka, najpogosteje, ko se potapljač prehitro dvigne iz globine.

Maldivski vojaški potapljači med pripravami na potop; za enega je bilo iskanje usodno. FOTO: urad maldivskega predsednika
Maldivski vojaški potapljači med pripravami na potop; za enega je bilo iskanje usodno. FOTO: urad maldivskega predsednika

»Smrt potapljača MNDF, ki je iskal pogrešane potapljače, meni in vsem ljudem prinaša globoko žalost. To je žalostna in šokantna novica,« je na omrežju X zapisal predsednik Maldivov Mohamed Muizzu in svojcem izrazil sožalje ob smrti vodnika, ki ga je označil za mučenika.

Preiskava poteka

Maldivske oblasti so sprožile preiskavo, da bi ugotovile, zakaj se je skupina petih Italijanov spustila pod dovoljeno mejo 30 metrov, kakršna velja za potapljanje na Maldivih, po pisanju Anse poroča lokalna spletna stran Edition. Z ministrstva za turizem so sporočili, da je skrb za varnosti v turističnem sektorju odgovornost vseh operaterjev, in pozvali k popolnemu spoštovanju predpisov ter dodali, da bodo sprejeti potrebni ukrepi za okrepitev varnostnih standardov.

Potop na krasnih Maldivih je bil usoden za pet italijanskih in enega maldivskega potapljača. FOTO: Reinhard Krause/Pictures
Potop na krasnih Maldivih je bil usoden za pet italijanskih in enega maldivskega potapljača. FOTO: Reinhard Krause/Pictures

V skladu z maldivskimi standardi rekreativnega potapljanja so potopi običajno omejeni na približno 30 metrov, razen če se izvajajo v okviru specializiranih programov tehničnega potapljanja, ki zahtevajo napredno certificiranje, načrtovanje dekompresije in specializirane dihalne sisteme. Preiskovalci, kakor poroča novozelandski portal The Press, bodo proučili tudi postopke načrtovanja potopov, certifikate potapljačev, ukrepe za pripravljenost na izredne razmere in opremo, uporabljeno med odpravo. Podatki potapljaških računalnikov in posnetki podvodnih kamer bodo morda dodatno analizirani v okviru rekonstrukcije poteka dogodkov.

Žrtve potopa so:

Monica Montefalcone, izredna profesorica morske ekologije na Univerzi v Genovi

Giorgia Sommacal, 22-letna hči Monfalconejeve

Gianluca Benedetti, inštruktor potapljanja, doma iz Padove;

Muriel Oddenino, 31-letna morska biologinja in raziskovalka iz Piemonta

Federico Gualtieri, 31-letnik iz Piemonta z diplomo iz morske biologije in ekologije ter certificiran inštruktor potapljanja

...
...

Turistični operater Albatros Top Boat s sedežem v Verbaniji menda ni vedel za potop na globino več kot 30 metrov in ga v vsakem primeru »nikoli ne bi dovolil«, je v intervjuju za spletno stran časnika Corriere della Sera izjavila Orietta Stella, odvetnica potovalne agencije. Potop na to globino »ni bil načrtovan«, je pojasnila in dodala, da je bilo »znanstveno križarjenje namenjeno vzorčenju koral« (štirje potapljači so bili povezani z Univerzo v Genovi) in da »ni bilo ničesar, kar bi nakazovalo na potop na 50–60 metrov ali vstop v jamo«.

Potapljanje je priljubljena aktivnost na Maldivih. FOTO: Mohamed Afrah/AFP
Potapljanje je priljubljena aktivnost na Maldivih. FOTO: Mohamed Afrah/AFP

Odvetnica je poudarila, da na Maldivih »potop globlje od 30 metrov predstavlja upravno kršitev: za prekoračitev te omejitve pa je potreben poseben nalog maldivske pomorske oblasti« in »to dovoljenje, vsaj z naše strani, ni bilo zahtevano«. Povedala je tudi, da je operater Albatros Top Boat sicer tržil potapljaško križarjenje po Maldivih, a da ni lastnik ladje, na krovu katere ni bilo njegovih zaposlenih. Inštruktor potapljanja Gianluca Benedetti, eden od nesrečnih Italijanov, ki so umrli med potopom, po njenih besedah ni bil zaposlen pri družbi Albatros Top Boat, je pa delal kot »vodja operacij, torej je bil vezni člen med lastnikom ladje in organizatorjem potovanj«, formalno pa je bil zaposlen pri maldivskem podjetju, tako kot vse osebje na krovu.

Več iz teme

nesrečapotapljanjesmrtMaldiviItalijani
ZADNJE NOVICE
20:43
Live
Bulvar  |  Glasba in film
MIMO CENZURE RTV SLOVENIJE

Evrovizija 2026 v živo: oglejte si veliki finale skupaj z nami (VIDEO)

Kljub cenzuri na RTV Slovenija smo na Slovenskih novicah uporabnikom omogočili ogled finalnega večera Evrovizije 2026 v živo.
16. 5. 2026 | 20:43
20:20
Novice  |  Svet
ISKALNA AKCIJA

Tragedija je postala še večja: potapljač je iskal trupla pogrešanih Italijanov, a nato umrl sam

Za vojaškega potapljača je bila usodna dekompresijska bolezen. Turistični operater ni vedel za potop na globino več kot 30 metrov, ki so ga izvedli Italijani.
16. 5. 2026 | 20:20
20:02
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
V OGRAJO

Grozljivo čelno trčenje na Hrvaškem, Slovenec obvozil semafor in zapeljal v nasprotno smer (FOTO)

V prometni nesreči na hrvaški avtocesti pri Veliki Vesi so jo skupile tri osebe. Trk je zakrivil 57-letni Slovenec, ki je brezobzirno vozil v nasprotno smer, poročajo hrvaški mediji.
16. 5. 2026 | 20:02
19:37
Novice  |  Svet
PREVARA

Nekdanji sodelavki potožila: »Moja noseča hči umira, zdravljenje je grozljivo drago« Resnica vse šokirala

Ko so jo soočili z dokazi, 53-letnica je priznala, da ji je šlo izključno za denar.
16. 5. 2026 | 19:37
19:06
Bulvar  |  Domači trači
SLOVO

Stojan Auer žaluje, umrla je njegova žena Karmen. Namenil ji je čustveno sporočilo

Karmen je bila Stojanova sopotnica od njegovega 19. leta starosti. Ganljivo sporočilo je zapisala tudi hči Sandra.
16. 5. 2026 | 19:06
19:05
Lifestyle  |  Izlet
IZLETI PO SLOVENIJI

Tri jezera, ki jih je vredno obiskati za sproščen dan na prostem

Kam na izlet? Ta slovenska jezera ponujajo naravo, mir in lepa doživetja.
Mateja Florjančič16. 5. 2026 | 19:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEŠNE PODJETNIŠKE ZGODBE

Slovenci končno unovčili svoje ideje

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
6. 5. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETNI ODDIH

Skriti adut Sredozemlja: tukaj dobite več za manj denarja

Šibensko-kninska županija že vrsto let ohranja stabilen položaj med najbolj raznolikimi turističnimi regijami na Jadranu.
Promo Delo14. 5. 2026 | 14:10
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČ KOT VIDEZ

Povešene veke niso le estetska tema

Kako kot okulistka gledam na operacijo korekcije vek.
Promo Slovenske novice14. 5. 2026 | 15:49
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEŠNE PODJETNIŠKE ZGODBE

Slovenci končno unovčili svoje ideje

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
6. 5. 2026 | 09:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETNI ODDIH

Skriti adut Sredozemlja: tukaj dobite več za manj denarja

Šibensko-kninska županija že vrsto let ohranja stabilen položaj med najbolj raznolikimi turističnimi regijami na Jadranu.
Promo Delo14. 5. 2026 | 14:10
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČ KOT VIDEZ

Povešene veke niso le estetska tema

Kako kot okulistka gledam na operacijo korekcije vek.
Promo Slovenske novice14. 5. 2026 | 15:49
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Zakaj nastane sindrom karpalnega kanala?

Zdravljenje in rehabilitacija sindroma karpalnega kanala sta ključnega pomena za preprečevanje trajne poškodbe živca in izboljšanje funkcionalnosti roke.
12. 5. 2026 | 08:55
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Ko vidijo to preobrazbo, ostanejo brez besed (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 10:11
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Več kot milijon nevarnih dogodkov na slovenskih cestah

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
INTERNET

Nimate optike? Hitra alternativa, ki jo priklopite sami

Možnosti internetne povezave se razlikujejo glede na naslov. Kjer je na voljo optika, imamo najvišje hitrosti, drugje pa je dobra alternativa omrežje 5G.
11. 5. 2026 | 11:59
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
GIGASFERA

Slovenski velikan ruši stara pravila

Eno največjih telekomunikacijskih podjetij pri nas predstavlja platformo, ki v ospredje postavlja sodobnega uporabnika in njegovo potrebo, da je vedno »IN«
11. 5. 2026 | 08:44
Promo
Lifestyle  |  Stil
Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

Kam po novo poletno garderobo? Presenetilo vas bo!

Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
15. 5. 2026 | 08:06
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
V TRENDU

Kako se vam zdijo? To so trendovski čevlji te sezone

Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 14:36
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Vprašanja, ki bi morala zaskrbeti slovenske podjetnike

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 08:58
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREHRANSKA DOPOLNILA

Prehranska dopolnila: pomoč zdravju ali past v lepi embalaži?

Da se lahko preudarno odločamo o hrani, je ključno, da razumemo znanost, na kateri temelji njena varnost. To je temelj kampanje Safe2Eat, pobude EU, ki jo vodijo Evropska agencija za varnost hrane (EFSA), Evropska komisija ter nacionalni partnerji iz držav članic EU in držav kandidatk.
12. 5. 2026 | 12:10
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZELO ZANIMIVO

Razstreljen bankomat, lažni evri in globoki ponaredki: kriminal ima nov obraz (video)

Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca pokaže, kako se od antičnih ponaredkov do spletnih prevar spreminjajo metode kriminala, človek pa ostaja enako ranljiv.
13. 5. 2026 | 09:07
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Ko diagnoza vodi do napačne odločitve

Osteoporoza, parodontoza ali pomanjkanje čeljustne kosti ne pomenijo nujno, da zobni vsadki niso mogoči. Sodobna implantologija danes odpira širše možnosti.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 10:01
Promo
Novice  |  Slovenija
PAMETNA SAMOOSKRBA

Skrivnost družine, ki plačuje 70 % manj

Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
12. 5. 2026 | 09:04
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Skriti adut Jadrana: tukaj lahko oddihujete ceneje in bolj sproščeno

Če razmišljate o morju, je zdaj pravi čas za odločitev. Najboljše lokacije in termini se rezervirajo prvi, čakanje pa najpogosteje pomeni kompromis.
Promo Delo14. 5. 2026 | 09:43
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Evropa ima dovolj: Zakaj ne smemo več biti odvisni od tujine?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
VRTIČKANJE

So ledeni možje mit ali resnica?

So ledeni možje mit ali realnost, ki vrtičkarjem vsako leto malo prekriža načrte? Preverite, zakaj jih vrtičkarji še vedno upoštevajo pri sajenju vrtnin v maju.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 15:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBOZDRAVSTVO

»Rad bi se še danes do sitega najedel.« Trenutki, ki za vedno ostanejo v spominu (video)

Ste brez zob in brez samozavesti? Rešitev obstaja in je lahko hitra.
11. 5. 2026 | 10:26
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Ste vedeli, kaj se bo dogajalo v Portorožu?

Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
Promo Slovenske novice13. 5. 2026 | 13:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Kupiti ali prenoviti? Odgovor marsikoga neprijetno preseneti

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
7. 5. 2026 | 11:37
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki