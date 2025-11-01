  • Delo d.o.o.
NOVI SAD

Tragedija, jeza, policijska brutalnost! Mineva leto od padca nadstreška, umrlo 16 ljudi (FOTO in VIDEO)

Spominski shod v Novem Sadu, s katerim bodo obeležili obletnico padca nadstreška na tamkajšnji železniški postaji, se bo začel ob 11.52, uri.
Mineva leto od padca nadstreška, umrlo 16 ljudi. FOTO: Marko Djurica/reuters

Tragedija se je zgodila 1. novembra lani. FOTO: Andrej Isakovic/afp

Za tragedijo doslej še nihče ni kazensko odgovarjal. FOTO: Nenad Mihajlovic Afp

Mineva leto od padca nadstreška, umrlo 16 ljudi. FOTO: Marko Djurica/reuters
STA, M. U.
 1. 11. 2025 | 09:45
2:53
V Srbiji bodo danes z velikim spominskih shodom v Novem Sadu obeležili eno leto od padca nadstreška na tamkajšnji železniški postaji, ki je zahteval 16 življenj.

Na čelu shoda bodo tako kot na skoraj leto trajajočih protivladnih protestih študenti. Ti tokrat ne bodo postavljali zahtev, saj je dogodek namenjen počastitvi spomina na žrtve.

Začetek ob 11.52, uri, ko se je 1. novembra lani zrušil nadstrešek

Na 16 lokacijah v Novem Sadu se bodo v spomin na 16 umrlih ljudje po napovedih začeli zbirati ob 10. uri. Uradni del shoda pa se bo začel pred železniško postajo ob 11.52, uri, ko se je 1. novembra lani zrušil nadstrešek. Udeleženci shoda se bodo najprej s 16 minutami molka poklonili žrtvam nesreče, nato pa bo sledil poseben program, ki bo vključeval govore študentov. Shod se bo končal predvidoma ob 20. uri.

Za tragedijo doslej še nihče ni kazensko odgovarjal

Novosadska tragedija je sprožila študentske proteste in zasedbe univerz po državi, ki trajajo že skoraj eno leto. Protestniki so sprva zahtevali kaznovanje odgovornih za nesrečo, pozneje pa so protesti prerasli v izražanje jeze zaradi sistemske korupcije in represije, omejevanja svobode medijev in vladavine prava. Za tragedijo doslej še nihče ni kazensko odgovarjal, oblasti s predsednikom Aleksandrom Vučićem na čelu pa namesto krivcev za nesrečo preganjajo protestnike, medtem ko proteste označujejo za barvno revolucijo in poskus destabilizacije države.

V Novi Sad je peš prispelo na tisoče študentov iz drugih srbskih mest. Iz Novega Pazarja so na pot krenili že 16. oktobra pod geslom 16 dni za 16 žrtev. V torek so prispeli v prestolnico, od tam pa so se skupaj z beograjskimi študenti odpravili proti Novemu Sadu.

Shod bo po napovedih študentov posvečen žrtvam in njihovim družinam, brez političnih in drugih študentskih zahtev. Kot so poudarili za srbske medije, si želijo, da bi potekal v tišini, državljane pa so ob tem pozvali, naj ne uporabljajo piščalk in trobil.

Vučić: »Pravici mora biti zadoščeno«

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v četrtek zvečer protestnike pozval k mirnemu shodu, saj pot nasilja ni prava.

»Pravici mora biti zadoščeno, vendar ne tisti izmišljeni na ulici. Tisti, ki so odgovorni za padec nadstreška, bodo odgovarjali pred ustreznimi institucijami,« je v nagovoru povedal Vučić.

