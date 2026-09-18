Tragedija pri Vinkovcih: strmoglavilo manjše letalo, pilot umrl

V Slavoniji se je v zgodila huda letalska nesreča. Na območju Rokovcev pri Vinkovcih je strmoglavilo manjše letalo, pilot pa je po zadnjih informacijah umrl, navaja Dnevnik.hr.

Kaj je povzročilo padec letala, za zdaj ni znano

Nesreča se je zgodila po 10. uri v Rokovcih nedaleč od Vinkovcev. Po prvih poročilih je bila na krovu letala ena oseba. Letalo je po padcu končalo na kmetijski površini oziroma v koruzi v bližini vzletno-pristajalne steze. Na kraj so nemudoma napotili vse pristojne reševalne službe, tudi helikopter nujne medicinske pomoči.

Prve informacije so govorile, da je bil pilot v nesreči poškodovan, vendar je Dnevnik.hr ob 11.07 objavil tragično novico, da je pilot umrl.

Kaj je povzročilo padec letala, za zdaj ni znano. Več podrobnosti o okoliščinah nesreče naj bi bilo znanih po opravljenem ogledu.