Tragedija pri Vinkovcih: strmoglavilo manjše letalo, pilot umrl

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V Slavoniji se je v zgodila huda letalska nesreča. Na območju Rokovcev pri Vinkovcih je strmoglavilo manjše letalo, pilot pa je po zadnjih informacijah umrl, navaja Dnevnik.hr.
Nesreča se je zgodila po 10. uri v Rokovcih nedaleč od Vinkovcev. Po prvih poročilih je bila na krovu letala ena oseba. Letalo je po padcu končalo na kmetijski površini oziroma v koruzi v bližini vzletno-pristajalne steze. Na kraj so nemudoma napotili vse pristojne reševalne službe, tudi helikopter nujne medicinske pomoči.
Prve informacije so govorile, da je bil pilot v nesreči poškodovan, vendar je Dnevnik.hr ob 11.07 objavil tragično novico, da je pilot umrl.
Kaj je povzročilo padec letala, za zdaj ni znano. Več podrobnosti o okoliščinah nesreče naj bi bilo znanih po opravljenem ogledu.
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